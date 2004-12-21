كميسيون امنيت ملي چهار وزير را در خصوص شهادت جانباز رجبي ثاني به مجلس فرا مي خواند // نيروي انتظامي و دستگاه قضايي بايد درباره شهيد رجبي ثاني پاسخگو باشند

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر وي روز سه شنبه درجمع خبرنگاران با اعلام طرح سوال از وزراي كشور، اطلاعات ، دادگستري و بهداشت و درمان افزود:هم نيروي انتظامي و هم دستگاه قضايي بايد در اين زمينه پاسخگو باشند.

وي خاطرنشان كرد: شنيدن اين حادثه نيز بسيار دهشتناك است و به هيچ وجه قابل توجيه نيست.

جلالي تصريح كرد: شهيد رجبي ثاني جانباز 35 درصد اعصاب و روان بوده است كه بر اثر بي توجهي نيروي انتظامي در تدوين گزارش دقيق به شبعه 2 بازپرسي رسالت فرستاده شده و قاضي مربوط با بي مسووليتي براي وي قرار ده ميليون وثيقه صادر مي كند و چون اين جانباز قادر به تامين اين وثيقه نبوده راهي زندان مي شود .

مخبر كميسيون امنيت ملي ادامه داد: عليرغم اينكه خانواده اين جانباز اعلام مي كند كه وي بايد دارو مصرف كند اما اين قاضي بي مسووليت باز استنكاف كرده و اعلام مي كند استفاده از دارو بايد از سوي پزشكي قانوني تجويز شود كه البته ما اكنون نمي دانيم اين مساله به پزشكي قانوني ارجاع شده يا نه؟

وي افزود: به دليل استفاده نكردن از دارو اين جانباز با مشكل مواجه و با زندانيان درگير مي شود وبه همين دليل به بخش اعصاب و روان فرستاده مي شود و در آنجا به شدت كتك خورده و حتي دست هاي او سوزانده مي شود.

جلالي اظهار داشت: اين جانباز پيش از اين ماجرا 90 كيلو وزن داشت اما هنگام شهادت وقتي خانواده اش براي شناسايي او مراجعه مي كنند قادر به شناسايي او نبودند.

وي تاكيد كرد: اين جانباز مدتي نيز به بيمارستان شهيد رجايي كرج منتقل و در بخش متروكه اين بيمارستان نگهداري مي شده و متاسفانه اين جانباز را در مكاني قرار مي دهند تا بميرد.