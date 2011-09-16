سردار حسین ساجدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دربی هفتاد و یکم تهران با همکاری خوب تماشاگران فهیم دو تیم بدون هیچ گونه حادثه ای برگزار شد و پلیس قدردان این تماشاگران است.

وی ادامه داد: قبل، حین و بعد از بازی خوشبختانه هیچ مشکلی به وجود نیامد و تماشاگران بدون ایجاد مشکل به خانه‌های خود بازگشتند. روز جمعه افراد حاضر در استادیوم همکاری بسیار خوبی با پلیس داشتند.

هفتاد و یکمین دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال در هفته هفتم یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر عصر جمعه با پیروزی 2 بر صفر آبی پوشان در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد.