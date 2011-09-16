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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۲۲:۵۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

شهرآورد هفتادویکم بدون هیچ حادثه‌ای پایان یافت/ پلیس قدردان مردم است

شهرآورد هفتادویکم بدون هیچ حادثه‌ای پایان یافت/ پلیس قدردان مردم است

رئیس پلیس تهران با ابراز رضایت از رفتار مردم و تماشاگرانی که برای تماشای دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس به ورزشگاه آزادی آمده بودند، گفت: شهرآورد هفتاد و یکم با همکاری خوب تماشاگران بدون هیچ حادثه‌ای برگزار شد و پلیس از این حیث قدردان مردم است.

سردار حسین ساجدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دربی هفتاد و یکم تهران با همکاری خوب تماشاگران فهیم دو تیم بدون هیچ گونه حادثه ای برگزار شد و پلیس قدردان این تماشاگران است.

وی ادامه داد: قبل، حین و بعد از بازی خوشبختانه هیچ مشکلی به وجود نیامد و تماشاگران بدون ایجاد مشکل به خانه‌های خود بازگشتند. روز جمعه افراد حاضر در استادیوم همکاری بسیار خوبی با پلیس داشتند.

هفتاد و یکمین دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال در هفته هفتم یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر عصر جمعه با پیروزی 2 بر صفر آبی پوشان در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد.

کد مطلب 1409312

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