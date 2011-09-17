روی خوش قرعه به یزدانی و آقاجانی/ گودرزی راه سختی در پیش دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم وزن کشی سه وزن دوم رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جهان جمعه شب در شهر استانبول ترکیه برگزار شد و آقاجانی، علیرضا گودرزی و یزدانی حریفان خود را شناختند.

مصطفی آقاجانی دارنده مدال نقره 2009 آسیا در وزن 60 کیلوگرم که 47 کشتی گیر وزن کشی کردند، در دور نخست به مصاف "یوگشوار دات" از هند می رود و در صورت پیروزی در دور دوم با برنده دیدار کشتی گیران پرو و قزاقستان مبارزه می کند. "سلیم خان حسین اف" از از آذربایجان و نمایندگان کره جنوبی، بلاروس و قزقیزستان از نفرات سرشناس گروه آقاجانی هستند.

علیرضا گودرزی قهرمان رقابتهای انتخابی در وزن 84 کیلوگرم در دور نخست به مصاف جوز دیاز از ونزوئلا می رود و در صورت پیروزی در دور دوم با برنده دیدار کشتی گیران آلمان و تونس مسابقه می دهد.

در گروه گودرزی "شریف شریف" از آذربایجان، "کایل ساندرسون "از آمریکا،" گانف" از بلغارستان،" ساریتوف" از روسیه، "سوخیف" از ازبکستان و" یوسف عبدالسلام اف" از تاجیکستان از نفرات سرشناس هستند. در این وزن 46 کشتی گیر وزن کشی کردند.

رضا یزدانی در وزن 96 کیلوگرم که 41 کشتی گیر وزن کشی کردند، پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با "گوانزالز" از اسپانیا مسابقه می دهد و در صورت پیروزی در دور سوم با برنده دیدار کشتی گیران کره جنوبی و مجارستان روبرو می شود. "ختاگ گازیموف" از آذربایجان، روسلان شیخ اف از بلاروس و قربان قربان اف از ازبکستان سرشناس ترین نفرات در گروه دارنده دو مدال برنز جهان هستند و وی راه سختی را برای کسب مدال و سهمیه المپیک پیش رو ندارد.

حسن رحیمی آزادکار وزن 55 کیلوگرم کشورمان در روز نخست این رقابتها صاحب مدال برنز شد و مهدی تقوی، صادق گودرزی و فردین معصومی نمایندگان اوزان 66، 74 و 120 کیلوگرم روز یکشنبه در روز پایانی این مسابقات به میدان می روند.