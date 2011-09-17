به گزارش خبرنگار مهر، تقریبا ساعت ۹ و نیم صبح روز پنج شنبه دو گروه از خبرنگاران برای مراسم کلنگ زنی بزرگترین پروژه تولید پانل‌های خورشیدی در خاورمیانه که در کیلومتر ۱۰ اتوبان قم تهران برگزار می‌شد اعزام شدند که البته یک گروه از خبرنگاران همچنان تا کیلومتر ۳۰ اتوبان قم تهران پیش رفتند و بعد از اینکه متوجه شدند از محل مراسم دور شدند از طریق مسیر اضطراری اتوبان برگشتند.



در محل مراسم که تقریبا در دل کویر بود اورژانس و نیروهای انتظامی حضور داشتند و یک چادر هلالی شکل برای اجرای مراسم نیز آماده شده بود که تقریبا همه نوع امکانات از کولر و امکانات صوتی و تصویری در آن وجود داشت.



مراسم حوالی ساعت ۱۱ صبح شروع شد و تا شروع مراسم از میهمانان با انواع خوردنی‌های مختلف از جمله آب، رانی، چای، شیرینی و میوه پذیرایی شد.



مراسم قبل از حضور استاندار آغاز شد و سخنرانان یکی پس از دیگری برای ایراد سخن پشت تریبون رفتند.



سردار غلامرضا ترابیان، مدیره پروژه یکی از سخنرانان بود که وقتی به جایگاه رفت از صحبت‌هایش پیدا بود که مشکلات زیادی برای دریافت مجوزهای لازم از دستگاه‌های مختلف تحمل کرده‌اند.



وی در سخنرانی اول خود گفت: دوست داشتم استاندار اینجا بود تا در جریان مشکلاتی که برایمان پیش آمده است قرار می‌گرفت.



ترابیان از برخی دستگاه‌های استان به شدت گله داشت که از جمله آنها سازمان محیط زیست بود و اینگونه ناراحتی خود را ابراز داشت که این پروژه سازگار‌ترین پروژه با محیط زیست است اما آقایان همکاری خوبی در این زمینه نداشتند.



سخنران بعدی مهندس مجید آوری فرد، رئیس سازمان صنایع و معادن استان بود که در ابتدای سخنرانی خود گفت ما در سازمان خود به یک واحد صنعتی در عرض سه روز مجوز تأسیس می‌دهیم اما آنچه باعث طولانی شدن کار می‌شود دریافت استعلام از ۱۷ دستگاه دیگر است که این امر تقریبا ۶ ماه طول می‌کشد.



سخنرانی‌ها تمام شد اما هنوز استاندار نرسیده بود و مجری برنامه مجبور شد چند دقیقه‌ای به حضار استراحت دهد تا حجت الاسلام موسی‌پور از راه برسد.



بعد از حضور استاندار مراسم دوباره شروع شد که این بار هم سردار ترابیان مدیر پروژه برای آنکه گلایه‌هایش را به گوش استاندار برساند برای بار دوم پشت تریبون رفت و ضمن گزارش از چگونگی پروژه از‌‌ همان دستگاه مذکور به استاندار شکایت کرد و گفت: محیط زیست همکاری خوبی در این زمینه نداشته است.



ترابیان گفت برای این پروژه ۳۰ لیتر در ثانیه آب نیاز داریم که هم اکنون امتیاز ۱۰ لیتر بر ثانیه با واریز ۷۰۰ میلیون تومان به شرکت آبفا خریداری شد و برای انتقال آب از قم به این محل باید سه هزار و ۵۰۰ متر لوله گذاری شود که ۱۵۰ میلیون تومان هزینه دارد.



ترابیان در ادامه صحبت‌هایش خطاب به استاندار گفت: شما در ماه گذشته وقتی ساخت این کارخانه را رسانه‌ای کردید و گفتید بزرگترین پروژه تولید پانل‌های خورشیدی در خاورمیانه در قم احداث می‌شود مسئولان امارات دست به کار شدند و در این راستا اقداماتی صورت دادند تا از ایران عقب نیفتند.



وی در پایان گفت: استاندار قم شعار "والشمس وضحی‌ها‌" را برای این پروژه انتخاب کردند که وقتی در مذاکره با آلمانی‌ها آنها از این شعار می‌پرسیدند در جوابشان گفتیم که قرآن ما در بیش از هزار سال گذشته به اهمیت خورشید اشاره کرده است و تفاسیری برای آنها ارائه شد که مورد استقبال آلمانی‌ها قرار گرفت و آنها هم تاکید کردند که در تمامی مراحل پروژه از این شعار استفاده کنید.



بعد از سخنرانی دوم ترابیان، استاندار به جایگاه رفت و در ابتدا این روز را روز تاریخی برای قم و کشور خواند.



حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور از عدم همکاری لازم برخی از دستگاه‌های استان به خصوص محیط زیست برای احداث این پروژه اظهار تأسف کرد و گفت من از این کندی کار در زمینه صدور مجوز خبر نداشتم.



وی تغییر نگاه مدیران را در خصوص اجرای طرح‌های کلیدی در استان از سوی بخش خصوصی را خواستار شد و به معاون برنامه‌ریزی خود که در جلسه حضور داشت دستور تشکیل کارگروهی جهت تسریع در ارائه مجوزهای لازم برای طرح‌های صنعتی بزرگ را داد.



وقتی صحبت‌های استاندار به اینجا رسید برق محل مراسم قطع شد و درست در پایان سخنرانی برق آمد.



بعد از اتمام مراسم نوبت به کلنگ زنی احداث این پروژه رسید که وقتی همه در محل کلنگ زنی حاضر شدند رئیس محیط زیست قم در توضیحاتی به استاندار عنوان کرد که ما بر اساس قانون عمل کردیم و چیز فراتر از آن نخواستیم.



در پایان نیز حجت الاسلام موسی‌پور و همچنین حجت الاسلام بنایی نماینده قم در مجلس شورای اسلامی کلنگ احداث بزرگترین پروژه تولید پانل‌های خورشیدی در خاورمیانه را به زمین زدند.