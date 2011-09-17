معاوضه بافت تاریخی کازرون با آپارتمانهای نوساز/ هویتی که از دست می رود

به گزارش خبرنگار مهر، بافت تاریخی شهر کازرون دارای بناهای متعددی از دوران زندیه، قاجاریه و صفویه است.

چنین بناهایی از دوره های مختلف در بافت تاریخی شهرستان کازرون باعث می شود که این بافت ارزشهای میراث و تاریخی منحصر به فردی داشته باشد.

اما در این رابطه کارشناسان و دوستداران میراث فرهنگی معتقدند که هویت تاریخی این بافت در حال تغییر چهره به سمت بناهای نوساز است.

بازار تاریخی کازرون



عضو شورای مرکزی انجمن هم اندیشان جوان شهرستان کازرون در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: بافت تاریخی شهر کازرون به سرعت در حال تغییر چهره و تبدیل شدن به بافتی امروزی و بدون هویت و روح یک شهر تاریخی است و با همین سرعت در حال از دست دادن فرصتهای بهره برداری فرهنگی و اقتصادی هستیم که می توانیم با جذب گردشگر از این فضاها داشته باشیم.

محسن عباسپور ادامه داد: در ازای آن تنها چند واحد آپارتمان نوساز مسکونی دریافت می کنیم و بر این اساس ما داریم تاریخ این شهر را با آپارتمانهای نوساز عوض می کنیم آن هم بدون اینکه کوچکترین مشخصه تاریخی و المان خاصی از این تاریخ را در ساختمانهای جدیدمان اجرا کنیم.

حمام تاریخی ملابابا که جز, آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی است



عضو شورای مرکزی انجمن هم اندیشان جوان شهرستان کازرون گفت: متاسفانه شمار خانه های تاریخی شهر کازرون، مغازه های واقع در بافت قدیم بازار و سایر آثاری از این دست به دلیل تخریبهای عمدی و غیرعمدی، به سرعت در حال کاهش است به گونه ای که می توان بیان کرد کالبد تاریخی شهر کازرون، از درون در حال خالی شدن است و این شهر تاریخی رفته رفته هویت تاریخی خود را که در خانه ها، مغازه ها، حمامها و... به یادگار گذاشته بود، از دست می دهد.

عباسپور افزود: در حال حاضر بافت تاریخی شهر کازرون که به تنهایی بیش از 40 اثر ثبت شده در فهرست آثار ملی را در خود جای داده، از دو مسئله رنج می برد که یکی تعرض چشمگیر پیمانکاران و بساز و بفروشها به عرصه و حریم بناهای قرار گرفته در این بافت تاریخی و دیگری آماده نبودن بسترهایی جهت مرمت این بناها و عدم تبدیل آنها به فضاهایی است که بتوانند باعث جذب گردشگر شوند.

بافت قدیمی در حال تخریب کازرون

وی در خصوص عمده ترین دلایل بروز تخریبها اظهار داشت: از عمده ترین دلایل بروز تخریب خانه ها و بناهای تاریخی در سطح شهر کازرون هم می توان به ارائه تسهیلات در بخش بافتهای فرسوده اشاره کرد که باعث تمایل بیشتر پیمانکاران به ساخت و ساز در بافت قدیمی این شهر شده است.

عضو شورای مرکزی انجمن هم اندیشان جوان شهرستان کازرون گفت: بدون تردید این مسئله در نهایت در بسیاری از موارد موجب تخریب خانه های قدیمی یا تعرض به حریم آنها و آسیب وارد کردن به بافت تاریخی کازرون شده، البته باید در نظر داشت که برخی از خانه ها و بناهای تاریخی که قابلیت شناسایی و ثبت در فهرست آثار ملی دارند هنوز یا پرونده ای برای ثبت آنها تشکیل نشده و یا پرونده تشکیل شده و تاکنون به ثبت نرسیده اند تا بتوان با اقدامات حقوقی و قانونی مانع از تخریب آنها شد.

بافت قدیمی در حال تخریب کازرون

عباسپور ادامه داد: متأسفانه در برخی موارد هم که تمامی بسترهای قانونی و حمایتی آماده است و بنا هم به ثبت آثار ملی رسیده، باز هم شاهد تخریب آثار و از بین بردن آنها هستیم و یک نمونه بارز آن هم چند دهانه مغازه تاریخی بود که در سال 88 و با هدف ساخت پاساژ در بافت قدیمی بازار کازرون به طور کلی نابود شدند.

وی تصریح کرد: تغییرمشهود بافت کوچه های قدیمی کازرون به واسطه اجرای طرحهای نوسازی، حذف تمامی المانها و نماها از پیکره ساختمانهای در حال احداث در بافت تاریخی این شهر، تخریب برخی از مغازهای تاریخی جهت تبدیل آنها به پاساژها و مراکز خرید، به حال خود رها کردن حمامهای تاریخی و اقدامات دیگری از این دست از جمله اقداماتی است که مدتهاست به وضوح در سطح بافت قدیمی کازرون دیده می شود.

پنج دری یکی از خانه های تاریخی کازرون که دو هفته پیش به طور کامل تخریب شد



وی افزود: در مجموع چه به لحاظ شهرسازی و چه به لحاظ تاریخی، تغییر چهره بافت قدیمی شهر کازرون که حکایتهای فراوانی را از زندگی این مردم در دل خود جای داده کاملاً مشهود است و با تداوم این وضعیت، در پایان دهه 90 در خوشبینانه ترین شرایط به جز چند اثر انگشت شمار، دیگر اثری از بافت تاریخی کازرون و معماری سنتی این شهر نخواهیم دید و بدین ترتیب یک بافت منسجم تاریخی را با چند تک بنای پراکنده معاوضه می کنیم.

عباسپور گفت: از سویی نیز به نظر می رسد تخریب این بناها به نوعی برای توده مردم عادی شده و در بسیاری از موارد واکنش خاصی نشان داده نمی شود و این مسئله خود می تواند دلیل محکمی بر فاصله گرفتن بخش قابل توجهی از جامعه از ارزشهای تاریخی معاصر باشد زیرا این تخریبها در حالی اتفاق می افتد که می توان با پرهیز از شعارگرایی، فعالیتهایی را در دستور کار قرار داد تا هم بسترهای جذب گردشگر در کازرون فراهم آید و هم سرمایه گذاران به حضور در عرصه گردشگری کازرون و تبدیل بافت قدیمی به بافتی فرهنگی که بتواند رونق اقتصادی را هم به دنبال داشته باشد، تشویق شوند.

بافت قدیمی در حال تخریب کازرون

عضو شورای مرکزی انجمن هم اندیشان جوان شهرستان کازرون ادامه داد: این در حالی است که چنانچه سیاستگذاریهای سازمان میراث فرهنگی به گونه ای باشد که این بار به صورت عملی و با تزریق بودجه وارد عرصه شود، بسترهای فراوانی جهت جذب گردشگر در خود شهر کازرون فراهم است ضمن اینکه علاوه بر بافت قدیمی مربوط به دوران اسلامی در بافت قدیمی شهر کازرون، آثار ساسانی و حتی غارهای پیش از تاریخی نیز در حاشیه این شهر قرار گرفته اند که می توانند فرصتهای بسیار مناسبی را جهت جذب گردشگران پدید آورند، اما این مهم صورت نمی گیرد مگر آنکه سازمان میراث فرهنگی بتواند زیرساختها و بسترهای ابتدایی را که در قانون هم پیش بینی شده، مهیا سازد.

وی افزود: از سوی دیگر با وجود اینکه سازمان میراث فرهنگی بارها اعلام کرده حاضر به حمایت از سرمایه گذاران در بخش گردشگری است اما از آنجا که هنوز پیش زمینه های حضور سرمایه گذاران در عرصه گردشگری در سطح شهرستان مهیا نشده، به طور طبیعی ریسک سرمایه گذاری در این بخش بالا بوده و کمتر سرمایه گذاری حاضر به فعالیت در این عرصه است.

عباسپور افزود: مجموع ضعفهای موجود و فقدان بسترهایی که باید از سوی دستگاه های دولتی فراهم شود باعث شده تا خواسته یا ناخواسته آنقدر ارزش آثار تاریخی را از یاد ببریم که بسیاری از سرمایه گذاران به جای استفاده از فرصتی که بافت تاریخی کازرون در اختیار آنها قرار می دهد و به جای ترمیم این بافت و تبدیل آن به فضاهایی جهت جذب گردشگر و رونق اقتصادی، کمر به تخریب بناهای قدیمی ببندند به گونه ای که این بافت تاریخی به سرعت در حال تبدیل شدن به بافتی جدید و صدالبته بدون هویت تاریخی شود.