قم پتانسل خوبی برای ایجاد صنعت ساخت اسباب بازی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا فاطمی امین ظهر جمعه در حاشیه اولین همایش مدیریت فرصتها و سرمایهگذاری در قم که در سالن احلاس مجتمع وتوس برگزار شد در جمع خبرنگاران در سخنانی به ایجاد صنعت جدیدی در کشور اشاره کرد و افزود: صنعت سرگرمی و اسباب بازی در کشور ایجاد خواهد شد که این صنعت به شدت گردش مالی بالایی دارد و از بعد فرهنگی نیز از ویژگیهای خوبی برخوردار است.
وی افزود: قم به عنوان مهد ارزشها و محل ترویج معارف دینی و اسلامی پتانسیل خوبی در این زمینه دارد که این امر اشتغالزایی خوبی را هم در پی خواهد داشت.
تولید سیمان در کشور به۱۰۰ میلیون تن میرسد
معاون برنامهریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در سال ۸۴، ۳۲ میلیون تن و در حال حاضر ۷۴ میلیون تن سیمان در کشور تولید شده است افزود: این میزان با احتساب تکمیل پروژههای جدید به ۱۰۰ میلیون تن در سال میرسد.
فاطمی امین ادامه داد: در سال گذشته پنج و نیم میلیون تن سیمان به خارج صادر شد و امسال نیز هشت میلیون تن سیمان به خارج از کشور صادر میشود.
تولید آسفالت بتنی راهی برای استفاده از سیمان مازاد
وی با بیان اینکه در حال حاضر میزان عرضه در بخش سمیان بیشتر از تقاضا است افزود: باید به دنبال راهی برای مصرف سیمان مازاد در کشور باشیم که یکی از این را هها استفاده از بتن به جای آسفالت است که البته در این زمینه نیازمند تجهیزات خاصی هستیم.
معاون برنامهریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به بحث صنعتی سازی ساختمان در چندسال اخیر اظهار داشت: هم اکنون هفت هزار واحد در شهر جدید پرند با استفاده از انواع فن آوریهای صنعت ساختمان در حال احداث است.
فاطمی امین در ادامه عنوان کرد: در حال حاضر در استان قم ۲ هزار واحد صنعتی که عمدتا در بخش شیمیایی فعال هستند وجود دارد و وجود انواع سنگهای مختلف نیز از مزیتهای این استان است.
قم - خبرگزاری مهر: معاون برنامهریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت، پتانسیل استان قم برای استقرار صنعت سرگرمی و اسباب بازی را مناسب توصیف کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا فاطمی امین ظهر جمعه در حاشیه اولین همایش مدیریت فرصتها و سرمایهگذاری در قم که در سالن احلاس مجتمع وتوس برگزار شد در جمع خبرنگاران در سخنانی به ایجاد صنعت جدیدی در کشور اشاره کرد و افزود: صنعت سرگرمی و اسباب بازی در کشور ایجاد خواهد شد که این صنعت به شدت گردش مالی بالایی دارد و از بعد فرهنگی نیز از ویژگیهای خوبی برخوردار است.
نظر شما