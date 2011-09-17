خوزستان از شهرآورد تهران بی نصب نماند/خوشحالی آبی ها تا نیمه های شب

به گزارش خبرنگار مهر، شهر اهواز که به شهر دوم آبی پوشان معروف است تا صبح شنبه شاهد جشن استقلالی ها در نقاط مختلف شهر بود.

این جشن و خوشحالی بیشتر در جاده های ساحلی شرق و غرق رودخانه کارون در این شهرستان به خصوص در مقطع کیانپاس انجام شد.



در این حرکت هواداران استقلال، آنها با برافراشتن پرچمهای آبی و روشن کردن چراغ های خودرو و بوق زدن برای پیروزی تیمشان در هفتاد و یکمین شهرآورد تهران خوشحالی کردند.



این وضعیت در خیابانهای اصلی اغلب شهرهای استان خوزستان که استقلال در آنها همانند اهواز تعداد زیادی هوادار دارد نیز گزارش شده است.