خوزستان قهرمان مسابقات والیبال بانوان نوجوان ایران شد

وحید کاظمی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات قهرمانی والیبال نوجوانان ایران به میزبانی ماهشهر با حضور 10 تیم در دو گروه پنج تیمی برگزار شد که شب گذشته با معرفی تیمهای برتر به کار خود پایان داد.

وی افزود: در این رقابتها از هر گروه دو تیم به مرحله دوم صعود کردند که تیم خوزستان توانست تیم کرمانشاه را با حساب 3 بر 2 به نفع خود به پایان برساند و به فینال مسابقات راه یابد. در دیگر مسابقه تیم گلستان توانست آذربایجان شرقی را مغلوب کند تا حریف تیم خوزستان در فینال شود.



کاظمی نژاد تصریح کرد: در دیدار رده بندی این مسابقات تیم آذربایجان شرقی توانست تیم کرمانشاه را 3 بر 2 شکست دهد تا عنوان سومی را به خود اختصاص دهد.

رئیس هیئت ورزش های همگانی ماهشهر افزود: در دیدار نهایی این مسابقات نیز دو تیم خوزستان و گلستان به دیدار یکدیگر رفتند که در پایان تیم خوزستان توانست با نتیجه 3 بر صفر تیم گلستان را شکست دهد و برای اولین بار در تاریخ والیبال بانوان، استان خوزستان عنوان قهرمانی ایران را در رده نوجوانان به خود اختصاص دهد.