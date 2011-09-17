عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- "خالد مشعل" رئیس دفتر سیاسی حماس تلاش برای شناسایی فلسطین در سازمان ملل متحد را یک حرکت توام با خطر توصیف کرد.
- یک پایگاه نیروی هوایی آمریکا در آریزونا به علت هشدارهای امنیتی تعطیل شد.
- بریتانیا قوانین خود را تغییر داده تا بر اساس آنها تعقیب قضایی شهروندان اسرئیلی که به اتهام جنایات جنگی تحت تعقیب هستند ممکن نباشد.
- یک معترض دیگر بحرینی به علت استنشاق گاز اشک آور کشته شد.
- مردان مسلح به حمله به نیروهای امنیتی سوریه در درعا یک نفر از آنان را کشته و چهار نفر دیگر را هم مجروح کردند.
- سقوط یک هواپیما در جریان یک مسابقه هوایی در ایالت نوادای آمریکا مرگ دستکم سه نفر و زخمی شدن ۷۵ نفر را به دنبال داشت
- بازارهای سهام ایالات متحده، با افزایش شاخص ها در پنجمین روز متوالی، دومین هفته موفق از ابتدای سال جاری میلادی را پشت سر گذاشتند.
نظر شما