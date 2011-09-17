به گزارش خبرگزای مهر، بیداری اسلامی در دهه‌های اخیر بین مسلمانان سایر کشورهای اسلامی پدیده‌ای است که شگفتی آفریده و در به وجود آمدن آن ابعاد مختلفی نقش داشته‌اند. از زمان شروع این حرکت و جریان نیز، بررسی، تجزیه و تحلیل و شفاف سازی ابعاد آن برای مخاطبان همواره در دستور کار شبکه‌های رادیو قرارگرفته و همچنین در این راستا برنامه‌های مختلفی تهیه شده و به سمع مخاطبان رسیده است.

در ادامه شبکه‌های رادیویی در خصوص پوشش نخستین اجلاس بین المللی بیداری اسلامی که در روزهای شنبه و یکشنبه 26 و 27 شهریور ماه در سالن همایش بین المللی صدا و سیما برگزار خواهد شد اقدام به تولید برنامه‌هایی کرده‌اند که نام شبکه‌ها، برنامه‌ها، تاریخ و ساعت پخش آن‌ها عبارتند از رادیو ایران برنامه بیداری اسلامی، از ساعت 10 تا 12:30 که این برنامه به صورت زنده و مستقیم افتتاحیه نخستین اجلاس بین المللی بیداری اسلامی را پخش می‌کند، رادیو معارف نسبت به پخش مستقیم مراسم افتتاحیه از ساعت 10:30 تا 12:30 اقدام می‌کند.

رادیو صدای آشنا برنامه عصربیداری را امروز به صورت زنده از محل کنفرانس در ساعت 9:30 الی 12:30 روی آنتن می‌فرستد، رادیو پیام پخش آنونس بین برنامه‌ها را به صورت مداوم پیگیری می‌کند، رادیو اینترنتی ایران صدا برنامه "نهضت بیداری" را ساعت 10 تا 13 به صورت زنده و مستقیم به همراه تحلیل و تبیین رویدادهای منطقه- برنامه طلایه بیداری، ساعت 13 الی 16 که به صورت زنده به تبیین نقش مردم کشورهای اسلامی بعد از سرنگونی دیکتاتورها در تحقق مردم سالاری دینی می‌پردازد.

رادیو گفتگو برنامه گفتگوی روز که به صورت ویژه به بیداری اسلامی می‌پردازد و در تاریخ 26 و 27 شهریور ماه ساعت 6 الی 7:15 پخش می‌شود را آماده کرده و رادیو فرهنگ برنامه صبح بیداری که به صورت گزارش با حضور کارشناس و برقراری ارتباط تلفنی از ساعت 8:30 الی 11:30 پخش می‌شود و به تأثیر فرهنگی انقلاب اسلامی ایران بر بیداری اسلامی منطقه می‌پردازد را تدارک دیده است.

در روزهای قبل از برگزاری اجلاس و نیز روزهای پس از اجلاس نیز ویژه برنامه‌های تحلیلی همراه با گزارش‌هایی از منطقه به ویژه کشورهای متاثر از نهضت بیداری اسلامی تولید و پخش می‌کنند.