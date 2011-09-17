علی تسلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به موضوع این کتاب گفت: ما در این کتاب به دنبال تبیین ساختارهای حاکم بر اندیشههای خیام هستیم که از جمله مهمترین آنها، نوع نگاه او به مسئله زمان و این ادعاست که گرایش اگزیستانسیالیستی حاکم در غرب به نحوی تحت تاثیر اندیشههای این شاعر ایرانی بوده است.
وی با اشاره به نگاه خیام به زمان، افزود: از نگاه خیام، میتوان به زمان از دو زاویه کمی و کیفی نگریست؛ به وضوح در اشعار خیام آشکار است که زمان به هیچ وجه قابل بازگشت نیست و خطی است بلعنده و نابودگر (کمیت زمان) اما در عین حال او معتقد است که میتوان کیفیت زمان را گسترش داد.
استادیار ادبیات فارسی دانشگاه گیلان اضافه کرد: ما ضمن بررسی تمام شعرهای خیام از این زوایا و تحلیل ساختار حاکم بر اندیشههای او، کوشیدهایم به نظریهای برای تحلیل و خوانش آثار هنری از قبیل فیلم و داستان برسیم.
تسلیمی سپس با دورهبندی میزان تاثیرپذیری نحلههای فکری مختلف از اندیشههای خیام، گفت: باید توجه داشت که حتی پیش از خیام هم نوعی خیامیت نسبت به مسئله زمان وجود داشته و شاهد این مدعی، اندیشههایی است که درباره این مسئله در آثار پیشاخیامی دیده میشود.
به گفته وی، پیش از خیام هم اندیشههایی که قائل به تفکیک زمان از دو وجه کمی و کیفی آن بودهاند، وجود داشتهاند و قائلان به این اندیشهها معتقد بودهاند با کمیت بلعنده زمان نمیتوان کاری کرد اما در عوض میتوان کیفیت آن را گسترش داد.
این متخصص رشته نقد ادبی و صاحب کتابی به همین نام (نقد ادبی) ادامه داد: در دوره خیام هم که تعارضات میان اندیشههای عرفانی و اندیشههای قائل به زمان حلقوی به اوج خودش رسیده بود، خیامگرایی هم به اوج خودش رسید و به همین خاطر شعرهای خیام و چهرههای تا 200 سال بعد از او که البته مثل او فکر میکردند، مورد توجه بسیار بود.
تسلیمی گفت: در دوره پساخیامی هم که تا به امروز ادامه داشته است، باز هم شاهد دو نوع گرایش و عطف توجه به مسئله زمان هستیم؛ نویسندگان وطنی مانند صادق هدایت به نوعی از اندیشه کمیت زمان خیام متاثر بودند و به همین خاطر به نوعی پوچگرایی رسیدند اما نویسندگانی غیروطنی از قبیل نیکوس کازانتاکیس به اندیشه کیفیت زمان خیام بیشتر توجه داشتند و به همین دلیل، پوچگرایی در آثارشان بسیار کمرنگتر و بلکه توجه به امید در آنها بیشتر است.
با بیان اینکه نظریه اصلی که در این کتاب در دست تدوین است، در واقع بسط نظری است که وی چند سال پیش در همایش سالانه «آتینر» در یونان مطرح کرده بود، ابراز امیدواری کرد تا حدود 3 ماه دیگر و با همکاری سینا جهاندیده این کتاب را برای چاپ تحویل انتشارات «کتاب آمه» دهد.
کتابهای «گذر از جهان افسانه» (انشارات چوبک) و 2 کتاب «گزارههایی در ادبیات معاصر ایران» (انتشارات اختران) از دیگر آثار علی تسلیمی هستند.
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