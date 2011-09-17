جامعه از جرائم بد تاثیر می پذیرد/ نباید مجرمان را به رخ کشید

علی اسلامی پناه در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد پخش زنده دادگاه جرائم خاص گفت: جامعه همانند یک کودک است اگر بگوئیم این کار را انجام نده مطمئن باشید همان کار را انجام می دهد. در قرآن کریم هم آمده است وقتی یعقوب پیامبر به فرزندانش گفت مراقب یوسف باشید تا گرگ او را نخورد برادران پیراهن یوسف را برای پدرشان آوردند و گفتند گرگ یوسف را خورده است.

وی افزود: برای اینکه بتوانیم تا حدودی از وقوع جرائم جلوگیری کنیم نباید مجرمان خطرناک را به رخ جامعه بکشیم. به عنوان مثال آیا با انتشار اخبار، تصاویر و زندگی خفاش شب دیگر اتفاقی مشابهی در جامعه رخ نداد؟ در حالی که می بینیم مشابه این جرائم بیشتر شده است.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: پیشگیری از وقوع جرم با انعکاس اخبار و نشان دادن تصاویر دادگاه متهمان نوعی قهرمان سازی است هر چند که برخی از متهمان در جلوی دوربین به نحوی صحبت می کنند که بیننده گمراه می شود. البته نمی توانیم بگوئیم که این اقدام خوب است یا بد بلکه حد وسط است.