در گفتگو با مهر اعلام شد: پذیرش طرح تحقیقاتی محققان کشور در اوپک/ همکاری در زمینه فناوریهای نفتی

دکتر مهدی رشیدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس توافقات انجام گرفته توسط نمایندگان کشورهای صادرکننده نفت (opec) در تاریخ 14 و 15 آوریل 2004 در وین مقرر شد که همکاریهای تحقیقاتی و توسعه ای بین اعضاء کشورهای اوپک انجام شود.

رئیس مرکز تحقیقات کاتالیست پژوهشگاه صنعت نفت با تاکید بر اینکه همکاریها در راستای تکنولوژیهای مهم و استراتژیک در حوزه نفت است، اظهار داشت: حوزه های تحقیقاتی تاثیر گذار در تامین نفت برای مدت طولانی از اولویت های پژوهشی این همکاریها است این همکاری می تواند بین کشورهای اوپک و یا مراکز تحقیقاتی بین المللی دیگر باشد.



وی یکی از اهداف این همکاریها را امکان استفاده کشورهای عضو از امکانات یکدیگر و بازدید از مراکز تحقیقاتی آنها ذکر و خاطرنشان کرد: این تحقیقات شامل مسائل پایین دستی و بالادستی نفت است که هر کدام از آنها در قالب یک کارگروه دنبال می شود.



رشیدزاده با بیان اینکه برای ایجاد همکاریها میان اعضا 5 کارگروه تخصصی ایجاد شده است، یادآور شد: این کارگروه های تحقیقاتی تبدیلات گازی به ریاست ایران، کارگروه مدیریت کربن به ریاست عربستان سعودی، سوختهای پاک به ریاست کویت و 2 کارگروه EOR و سوخت نفتهای سنگین به ریاست ونزوئلا ایجاد شد.



رئیس مرکز کاتالیست پژوهشگاه صنعت نفت با تاکید بر اینکه با توجه به فعالیتهای این پژوهشگاه در حوزه های بالادستی، ‌پایین دستی و محیط زیست، نماینده ایران درکارگروههای مختلف هستیم، ادامه داد: در این راستا کشورهایی چون عراق، ونزوئلا و کویت پروپوزالهایی را در حوزه های مختلف ارائه کردند.



نماینده ایران در کارگروه سوختهای پاک از ارائه چندین پروپوزال از سوی ایران خبر داد و گفت: پژوهشگاه صنعت نفت چندین پروپوزال که با همکاری بخشهای مختلف پژوهشگاه تعریف شده بود به کارگروه تحقیقاتی سوختهای پاک ارائه کرد. این پروپوزالها پس از اولویت بندی به مرحله اجرا در می آید.



رشیدزاده با اشاره به جزئیات این طرح های پیشنهادی اضافه کرد: کاربرد فرایند سولفورزدایی برای سولفورزدایی از خوراکهای دیزلی، محاسبه ترکیبات سولفور و هیدروژن در سوخت دیزل، ترکیب واحد نیترات سازی آبی به جای واحد HDS برای خوراکهای دیزلی، سولفورزدایی عمیق از جریانهای گازنفتی برای تولید دیزل کم تا بسیار کم سولفور و ماده سازی کاتالیستهای سولفورزدای بهبود یافته فوق العاده عمیق از جمله طرحهای تحقیقاتی است که از سوی ایران به دو کارگروه ارسال شده است.



وی اظهار داشت: از میان این طرحها، یکی از طرحها، طرح "کاربرد فرایند سولفورزدایی برای سولفورزدایی از خوراکهای دیزلی" مورد پذیرش قرار گرفت. این طرح پس از اخذ نقطه نظرات اعضاء مراحل نهایی خود را طی می کند. طبق نظر اعضای کارگروه سوختهای پاک این پروژه تا نوامبر سال 2011 و پس از انجام یک جلسه فنی آماده اجرا می شود.



رشیدزاده با تاکید بر اینکه این پروژه در رابطه با تاثیر انواع خوراک دیزل در فرآیند سولفورزدایی عمیق است، افزود: قرار است هر کشور عضو با استفاده از زیر ساخت و امکانات پایلوتی خود و خوراک دیزل مورد نظر، ارزیابی هایی را با استفاده از یک کاتالیست مرجع که احتمالا توسط کویت فراهم خواهد شد، انجام دهند.



به گفته وی در این راستا کشورهای عضو موافقت کرده اند که در صورت نیاز به یک تجهیز یا آزمایش خاصی بتوانند از امکانات یکدیگر استفاده کنند همچنین امکان بازدید از امکانات یکدیگر را داشته باشند.



نماینده ایران در کارگروه سوختهای پاک اوپک از ایجاد بخشی برای جمع آوری پروپوزالها در اپک خبر داد و گفت: به منظور ارتباط به روز و موثر اعضاء کارگروه ها، در سایت رسمی اوپک بخشی (Forum) ایجاد شده است که تمامی اطلاعات مربوط به پروپوزالها، نقطه نظرات اعضاء در آن آمده است و هر لحظه به روزرسانی می شود.



رشیدزاده همچنین تاکید کرد: پژوهشگاه صنعت نفت علاوه بر فعال بودن در کارگاه سوخت های پاک و همچنین داشتن مسئولیت کارگروه تبدیلات گازی در سایر کارگروه ها هم فعال است از جمله اینکه 2 پروپوزال به کارگروه مدیریت کربن پیشنهاد داده و آن را در سایت رسمی اوپک قرار داده است تا پس از اولویت بندی در کارگروه مربوطه به مورد اجرا گذاشته شود.



رئیس مرکز کاتالیست پژوهشگاه صنعت نفت با اشاره به حضور کمرنگ ایران در اوپک تاکید کرد: OPEC سازمانی است که توسط کشورهای عضو اداره می شود لذا حضور کمرنگ ایران در این جلسات به منزله پر رنگ تر شدن دیگر کشورها است از این رو امید است که در آینده همکاری و هماهنگی بیشتری در سطح وزارت نفت جهت اعزام کارشناسان و مسئولین مربوطه به عمل آید.