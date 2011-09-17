پیروزی عراق برابر قطر/ نوجوانان ایران به مرحله نهایی صعود کردند

به گزارش خبرنگار مهر، روز سوم از رقابت در گروه A مرحله انتخابی مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا عصر جمعه با انجام دو بازی در ورزشگاه دهوک عراق پیگیری شد که طی آن تیم‌های عراق و فلسطین برابر حریفان خود به پیروزی‌ دست یافتند.

در نخستین دیدار تیم عراق با نتیجه 3 بر یک از سد قطر گذشت. در این دیدار سامر ماجد عبدالمالک (2)، احمد بانی بانی (45) و مهدی عبدالزهرا (63) برای عراق و یحیی السلیمی (33) برای قطر موفق به گلزنی شدند.

با این پیروزی تیم عراق صعودش به مرحله نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا را قطعی کرد، همچنین شکست قطر در این بازی باعث صعود تیم ایران به مسابقات نهایی شد زیرا شاگردان دوستی‌مهر در صورت شکست در دو بازی بعدی و پیروزی قطر در دو دیدار پایانی‌اش برابر فلسطین و بنگلادش، به علت برتری در بازی رودر‌رو، تیم کشورمان بازهم به عنوان تیم دوم راهی مرحله نهایی می‌شود.

در دیگر دیدار این گروه تیم نوجوانان فلسطین با دو گل بنگلادش را شکست داد. داوود صالح (53) و رامی ابراهیم (60 - پنالتی) گل‌های فلسطین را در این مسابقه به ثمر رساندند.

در پایان مسابقات روز سوم گروه A، تیم نوجوانان عراق با 9 امتیاز و یک بازی بیشتر صدرنشین است و تیم نوجوانان ایران با 6 امتیاز در رده دوم قرار دارد. فلسطین با 3 امتیاز، قطر بدون امتیاز و تفاضل گل 5- و بنگلادش بدون امتیاز و تفاضل گل 9- در رده‌های بعدی قرار دارند.

در این گروه تیم‌های نوجوانان فلسطین و قطر هنوز حذف نشده و این شانس را دارند که به عنوان بهترین تیم سوم گروه‌های هفتگانه راهی مرحله نهایی رقابت‌های قهرمانی نوجوانان آسیا شوند.

برنامه روز چهارم از دیدارهای گروه A مرحله انتخابی مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا به شرح زیر است:

یکشنبه - 27/06/90

* قطر - فلسطین، ساعت 15:30، ورزشگاه دهوک

* ایران - بنگلادش، ساعت 18:30، ورزشگاه دهوک