دهنه محمدآباد بهشت پنهان گلستان است

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر قندهاری صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در استان گلستان مناطق گردشگری بکر و زیبایی از جمله گذرگاه‌ها و دره‌ها وجود دارد که به آن ها " دهنه " گفته می شود، این دهنه ها بهشت های پنهان گلستان هستند که از جمله می توان به دهنه محمدآباد در شهرستان علی آبادکتول اشاره کرد.

وی اظهار داشت: حمام قدیمی روستای غریب آباد از روستاهای هدف گردشگری گلستان پس از مرمت در سال جاری به چایخانه سنتی تبدیل خواهد شد.



وی اضافه کرد: روستای غریب آباد از جمله روستاهای قابل توجه به لحاظ گردشگری است و چشم انداز زیبای آن به سمت دره‌ای زیبا، اشراف به امام زاده تاریخی گنو، وجود آب پاکیزه و کوهستانی و ...، این روستا را متمایز کرده و آثار قدیمی از جمله حمام تاریخی، خانه تاریخی سادات و ... نیز در این روستا وجود دارد.

قندهاری عنوان کرد: حمام تاریخی این روستا با قدمتی بالغ بر 100 سال است که با مساعدت میراث فرهنگی مقرر شده طی سال جاری مرمت شود، لذا با هماهنگی بخشداری کمالان این حمام پس از مرمت برای احداث چایخانه سنتی در اختیار دهیاری غریب آباد قرار خواهد گرفت.

وی در پایان به توانمندسازی و درآمدزایی برای عمران و آبادانی روستاها توسط دهیاری ها اشاره داشت و تصریح کرد: احیای بناها و بافت های روستایی و توسعه فرهنگ این مناطق و هم چنین سرمایه گذاری در حوزه گردشگری این روستاها، به توسعه صنعت گردشگری کمک خواهد کرد.