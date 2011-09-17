عبدالله معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به جزئیات انتخاب دروس مجازی توسط قبولیهای غیرمجازی کارشناسی ارشد فراگیر و رسمی دانشگاه پیام نور، اظهار داشت: تمام دانشجویان غیرمجازی کارشناسی ارشد که امسال در دوره های فراگیر و سراسری دانشگاه پیام نور پذیرفته شدند هم اگر تمایل داشته باشند می توانند برخی دروس خود را به صورت مجازی دریافت کنند.

وی ادامه داد: پیش از این دانشگاه پیام نور برای حدود 50 رشته مجازی دانشجو پذیرفته بود و ورودیهای جدید امسال که غیرمجازی هستند نیز می توانند دروس خود را به صورت مجازی انتخاب و اگر نخواستند در کلاسهای حضوری و نیمه حضوری خود شرکت کنند.

به گفته معاون آموزش و سنجش دانشگاه پیام نور دانشجویانی که در ترم نخست برخی دروس خود را به صورت مجازی انتخاب کنند، فعلاً از پرداخت شهریه های دروس مجازی معاف هستند و شهریه معمول دانشگاه را پرداخت می کنند ضمن اینکه دانشجویان از ترمهای آینده با انتخاب هر درس مجازی شهریه همان درس را با نرخ دروس مجازی پرداخت خواهند کرد.

معتمدی در این باره تاکید کرد: دانشگاه پیام نور این امکان را دارد که هر کدام از انتخابهای دانشجویان را که مجازی بود، بپذیرد و هر دانشجوی ارشد می تواند هر تعداد از دروس خود را که خواست به صورت مجازی بخواند.



