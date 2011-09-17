فرخنده کیهانی نویسنده و محقق در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کتاب تازه‌ای که کار روی آن را به تازگی تمام کرده‌ام، «زن در مطبوعات مشروطه» نام دارد که متن آن با تحقیق و تفحص نوشته شده است. برای نگارش این کتاب تعداد زیادی از روزنامه‌های عصر مشروطه را مورد بررسی قرار دادیم و به طور کامل از آن‌ها فیش‌برداری کردیم.

وی افزود: در این میان روزنامه‌هایی مانند «صور اسرافیل» یا «مجلس» دیده می‌شوند که هر مطلبی را که در آن‌ها درباره زنان بود، ضمن فیش‌برداری بسته‌بندی کردیم. این کتاب شامل مطالبی است که در روزنامه‌های سال‌های مشروطه درباره زنان منتشر شده است که یک مقدمه هم در ابتدای آن آمده است.

کیهانی ادامه داد: معتقدم نقش زن در تاریخ ایران تحریف شده است و این تحریف هم توسط تاریخ‌نویسان و کسانی که بیشتر در این زمینه قلم زده‌اند، انجام شده است. چون به این موضوع یک جانبه نگاه کرده‌اند. به همین دلیل فکر کردم بهترین کار این است هرچه را درباره زنان در مطبوعات مشروطه درج شده، بدون اعمال اضافات در یک کتاب گرداوری کنم تا مورد استفاده محققان و پژوهشگران قرار بگیرد.

این نویسنده گفت: این کتاب توسط دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران منتشر می‌شود که چندی پیش برای اخذ مجوز به ارشاد ارسال شد، ولی اصلاحیه خورد. بعد از اعمال اصلاحیه‌ها، حدود چند ماه پیش کتاب را دوباره به ارشاد ارسال کردیم و اکنون منتظر صدور مجوز چاپ این کتاب 170 صفحه‌ای هستیم.

وی گفت: مراحل تحقیق برای کتاب تازه‌ای درباره زن در مطبوعات بعد از انقلاب را هم آغاز کرده‌ایم که برای شروع، از فیش‌برداری از مطالب روزنامه جمهوری اسلامی شروع کرده‌ایم.