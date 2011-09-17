داوری بیش از 400 اثر در جایزه کتاب سال دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر،حسن رسولی‌منفرد با اعلام این خبر افزود: از میان کتاب‌های با موضع دفاع مقدس که در سال 1389 برای اولین‌بار منتشر شده‌ است، بیشترین تعداد با 138 عنوان مربوط به «خاطره» است و کمترین تعداد را «وصیت‌نامه‌‌» با 6 عنوان به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: موضوعاتی چون «ادبیات داستانی»، «جُنگ و زندگی‌نامه» و«پژوهش‌های نظامی و سیاسی» رتبه‌های دوم تا چهارم را در میان کتاب‌های منتشر شده با موضوع دفاع مقدس از آن خود کرده‌اند. در این گروه‌ها به ترتیب 68، 52 و 35 عنوان کتاب منتشر شده است.

رسولی‌منفرد از جایگاه پنجم «شعر» با 31 عنوان اثر منتشر شده در میان بخش‌های مختلف این جشنواره خبر دارد و افزود: «زندگی‌نامه داستانی» با 19 عنوان، «پژوهش‌های فرهنگی» با 16 عنوان، «داستان کودک و نوجوان» با 15 عنوان و «فیلمنامه و نمایشنامه» با 16 عنوان رتبه‌های ششم تا نهم را از لحاظ کمیت به خود اختصاص داده‌اند.

رئیس شورای سیاست‌گذاری پانزدهمین جشنواره انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس خاطرنشان کرد: کتاب‌های با موضوع «پژوهش ادبی» در جایگاه دهم آثار تولید شده با موضوع دفاع مقدس در سال 1389 قرار دارد و پس از آن بخش «عکس و تصویر» با 7 عنوان اثر دیده می‌شود. رتبه دوازدهم نیز از آن کتاب‌های «شعر کودک و نوجوان» است. در این گروه نیز 7 عنوان اثر منتشر شده است.

رسولی‌منفرد تاکید کرد: در دو بخش «ناشر نمونه» و «گرافیک کتاب» نیز برای تایین برترین‌های سال 1389 تمام آثار منتشر شده داوری و ارزیابی می‌شود.