اولین کلاس داوری درجه3 کشور در مهریز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید روغنی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برگزاری این کلاسها از سیاستهای فدراسیون فوتبال برای پرورش داوران در شهرستانها و استانها است.

وی از موافقت فدراسیون به درخواست بافق و اردکان برای برگزاری این کلاسها خبر داد و افزود: این کلاسها به زودی در این دو شهرستان برگزار خواهد شد.

روغنی حضور افراد تحصیلکرده در این دوره را از نقاط قوت آن خواند و گفت: 34 نفر از شهرستانهای مختلف کشور در این دوره ثبت نام کردند که 21 نفر موفق به شرکت در کلاسهای تئوری و عملی شدند که 15 روز بعد از تست تئوری و عملی نتایج به فدراسیون فوتبال اعلام و کارت داوری درجه سه برای قبول شدگان در این دوره صادر خواهد شد.

مدرس و ممتحن فدراسیون فوتبال نیز در این جلسه مردم مهریز را مردمانی بسیار میهمان نواز و خونگرم خواند و از زحمات و تلاشهای مسئولان تربیت بدنی و هیئت فوتبال مهریز قدردانی کرد.

محمدرضا اسحاقیان از بازدهی بالا و راندمان خوب شرکت کنندگان در این دوره ابراز خرسندی کرد و افزود: 21 نفر از افراد تحصلکرده که بیشتر آنها در رشته های تربیت بدنی فارغ التحصل شده بودند، طی دوره ای 40 ساعته در پنج روز در این کلاسها شرکت کردند.

وی بیان داشت: مروری بر تاریخچه داوری، بررسی وضعیت داوران لیگهای کشوری و مسابقات آسیایی و آموزش از طریق فضای مجازی از جمله مواردی بود که در این دوره آموزش داده شد.