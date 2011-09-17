اقتصاد اردبیل نیازمند حمایت جدی است/ تعطیلی 50 درصد واحدهای تولیدی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین پیرموذن عصر پنج شنبه در نشست مشترک بخش خصوصی اردبیل با وزرای اقتصادی دولت اظهار داشت: هم اکنون صنعتگران، معدن کاران و بازرگانان استان خواستار اصلاح اساسی در روند موجود و حمایت و پشتیبانیهای لازم برای پویایی اقتصاد استان هستند.

وی افزود: در سال جهاد اقتصادی و با توجه به رهنمودهای بزرگان نظام آغاز اولین سفر دوره چهارم سفرهای هیئت دولت از استان اردبیل را به فال نیک می گیریم و امیدواریم مشکلات و موانع سر راه تلاشگران عرصه اقتصادی استان که در راستای منابع ملی و غیر استانی است، با توجه مسئولان اقتصادی کشور برطرف شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان با بیان اینکه پرداختن به شعار و گفتار نمی تواند در حل این مشکلات اساسی مثمر ثمر باشد، افزود: باید تلاشهای جدی تری در حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام شود.

ضرورت تعامل بیشتر دولت و بخش خصوصی

وی خطاب به وزیر صنعت و معدن و تجارت و رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد: انتظار داریم که این جلسه راهگشای بسیاری از مشکلات بازرگانان، صنعتگران و تولید کنندگان استان و سرآغازی برای تعامل بیشتر دولت و بخش خصوصی باشد.

پیرموذن همچنین در این نشست طی سخنانی به نمایندگی از مجموعه فعالان اقتصادی استان سوالات اساسی و محوری از مشکلات و موانع اقتصادی تلاشگران این عرصه مطرح و به بحث و تبادل نظر برای حل این مشکلات با هیئت عالی رتبه اقتصادی دولت پرداخت.

استان اردبیل 50 هزار بیکار دارد

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به ابتکار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اردبیل به خاطر برگزاری نشست مشترک با مقامات عالی رتبه اقتصادی دولت تصریح کرد: وجود بیش از 50 هزار بیکار در این استان توجه ویژه به اقتصاد بیمار اردبیل را ضروری ساخته است.

سید کاظم موسوی متذکر شد: اردبیل استانی کمتر توسعه یافته بوده و باید دولت ضمن ضمن ارج نهادن به سرمایه گذاران و پرکردن خلاهای موجود و اجرای کامل مصوبات سفرهای اول، دوم و سوم توجه ویژه و اساسی به مشکلات اساسی استان به خصوص بحث اشتغال جوانان داشته باشد.

وی با بیان اینکه وضعیت صنعت و معدن این استان هم اکنون نیازمند ثبات در تمام زمینه ها است، عنوان کرد: در حال حاضر بیش از 50 درصد کارگاههای بزرگ استان غیر فعال و با مشکلات عدیده ای مواجه بوده و تعدادی از کارخانجات استان نیز رو به انحلال و ورشکستگی هستند.