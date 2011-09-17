‌استفاده از فیس بوک برای خشونت علیه مسلمانان/تخریب مسجد تاریخی مسکو

روبنده و برقع در شهری از اسپانیا ممنوع شد

شهر کوچکی در جزیره مالورکا،اسپانیا زنان را از پوشیدن روبنده و برقع در اماکن عمومی منع کرده، این درحالی است که تنها دو زن مسلمان در این شهر از روبنده استفاده می‌کنند.

بیل سرا شهردار شهر ساپوبلا مدعی شد رأی گیری های انجام شده تبعیض دینی یا فرهنگی نبوده است ، بلکه موضوع امنیت عمومی بوده است تا مردم چهره های خود را نمایان کرده و بتوان آنها را شناسایی کرد.

وی اظهار داشت که این محدودیت برای تمام انواع پوششهای صورت چون کلاهای موتور سیکلت ، کلاه های اسکی و ماسکهای مختلف نیز اعلام می شود.

ساپوبلا با این رأی گیری به چند شهر دیگر اسپانیایی که روبنده و برقع را ممنوع کرده اند، ملحق شده است.

بیل سرا اظهارداشت: در شهر ساپوبلا تنها دو زن از روبنده استفاده می کنند.

بحث ممنوعیت روبنده و برقع در اروپا که از بلژیک و فرانسه آغاز شد و اکنون در این دو کشور و برخی شهرهای اروپایی اجرایی می شود مورد انتقاد برخی فعالان اجتماعی و ناظرین حقوق بشر قرار گرفته است.

بسیاری از تحیلگران اعتقاد دارند دولتهای اروپایی به جای حل مشکلاتی که مسلمانان با آن دست و پنجه نرم می کنند به موضوعی توجه کرده اند که تحت هیچ شرایطی نه اولویت داشته و نه می تواند مشکلی از مشکلات مسلمانان حل کنند. آنها اعتقاد دارند مطرح کردن این موضوع تنها با هدف معطوف کردن توجه عمومی به مسئله پوشش زنان مسلمان بوده و هیچ دستاورد اجتماعی و امنیتی نخواهد داشت.



وایلدرز پیام ضد اسلامی خود را به استرالیا می‌برد

سیاستمدار ضد اسلام و کارگردان فیلم موهن فتنه برای گسترش پیام ضداسلامی خود در گوشه تازه‌ای از دنیا به استرالیا سفر می‌کند.

گرت وایلدرز سیاستمدار افراط گرای هلند گفت که از سوی کوری برناردی سناتور استرالیایی برای دیدار از استرالیا دعوت شده و به زودی به این کشور سفر می کند.

برناردی نیز تصدیق کرد که به وایلدرز پیشنهاد کرده دیدارهایی در برنامه سفر وی به استرالیا هماهنگ و برنامه ریزی کند.

وی همچنین مدعی شد درحالی که سفر وایلدرز به استرالیا می تواند طوفانی از مناقشات را رقم بزند اما در عین حال مخالفت با این سفر لطمه به آزادی بیان است.

وایلدرز رهبر حزب جناح راستی افراط گرای آزادی که به منظور گسترش پیام انزجار و نفرت خود به کشورهای مختلف سفر می کند پیشتر اسلام را با فاشیسم قیاس کرده و نسبت به گسترش اسلام در استرالیا هشدار داده است.

وی که اخیرا پیام ضد اسلام خود را به کانادا و آمریکا برده بود برای سخنرانیهای غیرقابل کنترل خود علیه اسلام و مسلمانان در سراسر جهان بدنام است.

وی خواستار ممنوعیت قرآن شده و در سال 2008 فیلم 15 دقیقه ای "فتنه" را در رابطه نسبت اسلام و خشونت در اینترنت منتشر کرد.

در آستانه انتخابات عمومی سال گذشته حزب ضد مهاجرت وایلدرز ستادی را با عنوان " اسلامی شدن هلند و ساخت مساجد جدید را متوقف کنید" راه اندازی کرد تا بتواند آرای بیشتری بدست آورد که این امر مؤثر واقع شد و این حزب درمقایسه با سال 2006 که وایلدرز آن را تأسیس کرده بود به بزرگترین موفقیت خود دست یافت.

نخستین جلسه دادگاه دانشجویان مسلمان کالیفرنیا برگزار شد

وکیل مدافع و دادستان در جلسه محاکمه ده دانشجوی مسلمان دانشگاه کالیفرنیا که متهم به ایجاد آشوب در جریان سخنرانی سفیر رژیم صهیونیستی شده‌اند حق آزادی بیان موکلهای خود را مورد تأکید قرار دادند.

دادستانها در این جلسه اظهار داشتند که این 10 دانشجوی مسلمان مانع از بیان آزادانه اظهارات مایکل اورن سفیر رژیم صهیونیستی در جریان سخنرانی 8 فوریه 2010 ( 19 بهمن ماه 1389) وی در دانشگاه کالیفرنیا شده اند.

وکلای مدافع نیز استدلال کردند که این دانشجویان دیدگاه های سیاسی خود را در یک تظاهرات حقوقی بیان کرده و شکایت از آن عملا نقض حقوق آنها محسوب می شود.

دن واگنر دادستان اورنج کانتی اظهار داشت که موکلان وی تظاهراتی را تشکیل دادند که برای چند ثانیه در سخنرانی اورن اختلال ایجاد کرده است و در جریان این تظاهرات وی را مجرم خطاب کرده اند. قصد آنها تبادل افکار و صحبت درباره اینکه چه کسی حق را می گوید نبوده هدف آنها خاموش کردن اورن بوده است.

پارلمان یونان با ساخت نخستین مسجد پایتخت موافقت کرد

پارلمان یونان روز چهارشنبه 16 شهریورماه ساخت یک مسجد جدید در آتن برای پاسخ به نیاز هزاران شهروند مسلمان پایتخت این کشور را به تصویب رساند.

پروژه ساخت نخستین مسجد و محل عبادت برای مسلمانان آتن به عنوان تنها پایتخت اروپایی بدون مسجد مورد حمایت 198 عضو پارلمان از 300 عضو قرار گرفت و در این میان 16 نماینده پارلمانی به ساخت مسجد آتن رأی منفی داده اند.

طرح ساخت این مسجد دربرگیرنده لایحه وزارت محیط زیست درباره قانون مند کردن ساخت و سازهای غیرقانونی بود، چرا که از مدتها پیش این مسئله در یونان مورد بحث مقامات بوده است.

براساس رأی پارلمان ساختمان متروکه دولتی که پیشتر یک پایگاه نظامی بوده در منطقه صنعتی آتن به یک مسجد برای عبادت و نمازهای جماعت مسلمانان تبدیل می شود.

هزاران نفر از مسلمانان کشورهای اسلامی، آفریقایی و شبه قاره هند در آتن زندگی و کار می کنند اما این تعداد از مسلمانان تا کنون از داشتن یک فضای اقامه نماز رسمی برای برگزاری نمازهای جماعت، جمعه و اعیاد مذهبی بی بهره بوده اند.

مسلمانان این شهر همچنین سالهاست درخواست کرده اند فضایی جهت قبرستان اسلامی در اختیار آنها گذاشته شود که این درخواست همچنان با وعده های بی سرانجام دولت یونان رو به رو شده است.

استفاده از فیس‌‍‌بوک برای ترویج خشونت علیه مسلمانان

پلیس فرانسه درباره عامل فراخوان و نویسنده صفحه ای در فیس بوک تحقیق می‌کند که با تخطی از قوانین ضدنژادپرستی این کشور اروپایی مردم فرانسه را به خشونت، انزجار و حمله فیزیکی به مسلمانان در روز عید قربان دعوت کرده است.

این صفحه که از سوی گروهی به نام "مقابله جمعی با اسلام هراسی" شناسایی شده از کاربران خواسته در روز عید قربان به جای گوسفندها مسلمانان را قربانی کنند!

مسلمانان هرساله در تاریخ عید قربان به عنوان پایان مراسم معنوی حج در مکه گوسفندی قربانی می کنند که نشانه احترام به حضرت ابراهیم است، پیامبری که به فرمان خداوند آماده قربانی کردن فرزند خود بود اما خداوند ناگهان گوسفندی را برای وی فرستاد تا آن را قربانی کند.

این صفحه که نشانه ای روشن از تعصب و خشونت گرایی ضد اسلامی غربی است، اعلام کرده در این روز می توان به علت خوبی، این قربانیها را انجام داد.

پلس نیز اعلام کرده است تمام کلمات این صفحه تحت قوانین موجود قابل تعقیب برای اقدام قانونی است.

مسلمانان جهان فتوایی نهایی علیه تروریسم صادر کنند

روز یکشنبه 20 شهریور در مراسم دهمین سالگرد حملات یازدهم یکی از نمایندگان مسلمان پارلمان هلند از مسلمانان سراسر جهان خواست فتوایی نهایی را علیه تروریسم صادر کنند تا به یک دهه یغمای نام اسلام کمک کند.

توفیق دیبی از اعضای پارلمانی حزب چپ سبز اظهار داشت: در روز یازدهم سپتامبر تروریستها صرفا با سرقت هواپیماها و کشتن افراد بی گناه این جرایم را مرتکب نشدند، آنها دین اسلام را به یغما بردند.

ده سال پس از حملات القاعده به نیویوک و واشنگتن مسلمانان هنوز از احساسات خصومت آمیز سراسر دنیا نسبت به خود ابراز نارضایتی می کنند. حملات انزجاری علیه مسلمانان از انزجار در محل کار ، تبعیض در مدارس، تبعیض در انتخاب مسکن تا مشکل با پلیس و مقامات مهاجرت گسترده شده است.

در هلند نیز گرت وایلدرز سیاستمدار هلندی که به اظهارات ناشایست خود علیه اسلام و مسلمانان شهرت دارد از حملات یازدهم سپتامبر برای ایجاد مبنایی به منظور هدف گرفتن اسلام و مسلمانان استفاده کرده است.

وی خواستار ممنوعیت قرآن شده و کتاب آسمانی مسلمانان را مورد اهانت قرار داده است. در فیلمی که این سیاستمدار جناح راست افراطی هلند به نام فیلم مستند فتنه در سال 2008 ساخته وی قرآن را به تحریک خشونت متهم کرده است که این امر در انتخابات سال گذشته موجب شد حزب ضد مهاجرت وایلدرز با عنوان " اسلامی شدن هلند را متوقف کنید" به بیشترین رأی خود دست یابد.

مسجد تاریخی مرکز مسکو تخریب شد

بدنبال مخالفتهای پی در پی با ساخت مساجد جدید در مسکو، مقامات مسکو مسجد مرکزی پایتخت روسیه را بعنوان قدیمی ترین مسجد این شهر تخریب کردند تا مسجدی بزرگتر بنا کنند، اقدامی که به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.

مسجد خیابان ویپولژوی مسکو در سال 1904 به ابتکار عمل و با حمایت مالی "صالح یرین" از تاجران تاتار ساخته شد و روز یازدهم سپتامبر امسال ( 20 شهریورماه) تخریب شد.

روشن عباسوف رئیس دپارتمان ارتباطات مسجد مرکز مسکو اظهار داشت که این ساختمان به دنبال مشاهده شکافهای عمیق در دیوارها تخریب شد چرا که این شکافها موجب شد این مسجد ناامن به نظر برسد.

وی یادآور شد که قرار است یک مسجد جدید و بسیار بزرگتر جایگزین این مسجد شود، فضایی که به شدت مورد نیاز جامعه درحال رشد مسلمانان در مسکو است.

مسجد مرکز محل اقامت راویل عین الدین ، رئیس شورای مفتیان روسیه بود که درحال حاضر به عنوان امام جماعت این مسجد نیز فعالیت می کند.

عین الدین پیشتر از ایده تخریب این مسجد حمایت و اظهار داشت که تخریب این مسجد فضا را برای ساخت یک مرکز اسلامی بزرگتر باز می کند.

در عین حال، آلبیر کرگانوف رهبر یک گروه اسلامی در مسکو اظهار داشت که تخریب ساختمان تاریخی این مسجد اقدامی وحشیانه است و معماری تاتاری را از جامعه مسلمان مسکو دور می کند.

رستم رحمت الدین از فعالانی که برای حفظ این میراث تاریخی مسکو تلاش می کرد نیز از تخریب این مسجد به شدت انتقاد کرد و گفت: واضح است که این ساختمان قدیمی نمی توانست تمام مسلمانانی که برای اقامه نماز به آن مراجه می کردند را درخود جای دهد اما این امر به معنای تخریب مسجد نیست.

کاریکاتوریست هتاک به پیامبر(ص) از نروژ گریخت

کاریکاتوریست دانمارکی که در سال 2005 با انتشار کاریکاتورهای موهن درباره پیامبر اسلام (ص) و اهانت به دین اسلام به شدت مورد انتقادهای بین المللی قرار گرفت، درپی سفر به نروژ و پس از آنکه پلیس نسبت به شکل گیری حملات احتمالی علیه وی هشدار داد، این سفر را متوقف کرد.

کورت وسترگارد 76 ساله پس از انتشار 12 کاریکاتوری که در روزنامه یولند پستن منتشرشده بود به کرات به مرگ تهدید شده است.

وی قرار بود روز 22 شهریورماه در اوسلو طی مراسمی مرتبط با یک کتاب کودک شرکت کند که نقاشیهای آن را کشیده بود اما سفر خود را لغو و در ساعات پایانی روز دوشنبه نروژ را به مقصد دانمارک ترک کرد، چرا که نیروی اطلاعات نروژ از حمله ای احتمالی علیه وی خبر داده بود.

پیش از این خبر حضور این کاریکاتوریست دانمارکی در نروژ تصدیق شده بود اما اظهارنظر درباره حملات واقعی درباره وی صورت نگرفته است.

این هتاک به اسلام و پیامبر عظیم شأن (ص) این دین آسمانی تحت تدابیر شدید امنیتی و 24 ساعته زندگی می کند.



پروژه شش ساله عربستان برای تبدیل مکه به شهری در کلاس جهانی

پروژه توسعه ای 66/26 میلیارد دلاری عربستان در شهر مکه که ظرف شش سال آینده با هدف تبدیل این شهر به شهری در سطح کلاس جهانی اجرایی می شود که طی آن علاوه بر ساخت و ساز، ارائه تسهیلات پیشرفته و خدمات بهتر به میلیونها زائر سراسر جهان که سالانه به این شهر سفر می‌کنند نیز مورد توجه است.

خالد الفیصل فرماندار مکه تأکید کرده است که این پروژه باید فراتر از ساخت و ساز باشد و مهمان نوازی از زائران خانه خدا اهمیت بیشتری دارد.

وی با اشاره به اینکه این پروژه باید با هدف تسهیل زندگی و حرکت زائران اجرایی شود گفت: این پروژه منحصر به فرد، چندی پیش از سوی پادشاه عربستان ارائه شد که تا کنون در شهر مکه چنین پروژه ای اجرا نشده است.

در بخشی از این پروژه برنامه هایی برای ترغیب ساکنان مکه به داشتن رفتاری مطابق با سنت مهمان نوازی اسلامی گنجانده شده است.

براساس اظهارات فرماندار مکه، این پروژه در صورت اجرایی شدن براساس برنامه تنظیم شده می تواند به ما در یکپارچه کردن خدمات، پذیرا شدن زائران، مسکن، غذا، حمل و نقل، بهداشت و امنیت کمک کند. قرار است مطالعات این پروژه تا آغاز سال آتی برای اجرای پروژه تکمیل شود.

وی اظهار داشت که فاز اول این پروژه ظرف چهار سال با تکمیل آخرین بخش از توسعه مسجدالحرام تکمیل می شود گفت: چهار جاده حلقه ای برای کاهش ترافیک در شهر ساخته می شود و در بخشهای دیگری از این پروژه مناطق کمتر توسعه یافته در این دوره توسعه می یابد.