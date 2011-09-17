نمایش توان دریایی ایران در اولین روز از هفته دفاع مقدس

سردار سیف الله بختیاروند در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه های منطقه سوم در هفته دفاع مقدس گفت: این برنامه ها با رژه یگانهای نمونه مستقر در حوزه استحفاظی شهرستان بندر ماهشهر ازجمله یگانهای شناوری، تفنگ دار، موشکی، نیروی هوایی ارتش، پدافند هوایی ارتش، دریابانی نیروی انتظامی، نیروی انتظامی و گارد بندر و یگان های موتوری و شناوری منطقه سوم همراه است که ممکن است در این رژه بخشی از توان موشکی منطقه سوم هم به نمایش درآید.

وی ادامه داد: در بعدازظهر روز 31 شهریور گلباران مزار شهدا توسط نیروهای مسلح مستقر در منطقه ماهشهر انجام می شود و در همین مراسم با شهدا تجدید عهد و میثاق می کنیم تا ادامه دهنده راهشان که همانا راه امام راحل(ره) و اسلام است باشیم.

فرمانده منطقه سوم نیروی دریایی سپاه افزود: در اول مهر شرکت در نماز جمعه و دیدار با امام جمعه شهر، در روز دوم مهر دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران در سطح شهرستان و در روز سوم مهر صبحگاه مشترک نیروی های مسلح را در مقر منطقه سوم نیروی دریایی سپاه انجام خواهیم داد.



بختیاروند تصریح کرد: بعد از جنگ تحمیلی، دشمن تهدیدات زیادی در خصوص حمله نظامی به ایران کرد و راه زیادی را در خصوص فراهم کردن تجهیزات نظامی و ایجاد پایگاه های نظامی در کشورهای خاورمیانه پیموده اما با توجه به آمادگی نیروهای مسلح کشور، دشمن متوجه شده که از راه گزینه نظامی نمی تواند آسیبی به ایران برساند.



فرمانده منطقه سوم نیروی دریایی سپاه افزود: از همین رو دشمن تصمیم گرفته از راه جنگ نرم وارد میدان شود و تمام توان خود را در همین راستا پیاده کرد که مهمترین جنگ نرم در حال حاضر وجود ده ها شبکه ماهواره ای ضد ایرانی است.



بختیاروند عنوان کرد: این شبکه ها به صورت علنی در حال ترویج فرهنگ فساد و تبلیغ ادیان مرتبط با بهائیت و شیطان پرستی هستند و تخریب بنیان خانواده را هدف قرار داده اند. تمرکز این شبکه ها بیشتر به سمت منحرف کردن جوانان است که ذخیره اصلی جمهوری اسلامی و رکن رکین کشور هستند.



فرمانده نیروی دریایی سپاه ادامه داد: منحرف کردن جوانان به سمت دین بهائیت، فساد اخلاقی و حتی جریان انحرافی که در حال حاضر در کشور وجود دارد که در کشور با نام مهدویت در حال فعالیت هستند از عواقب جنگ نرم است که انحرافی در بین برخی از جوانان به وجود آورده اند که خوشبختانه هنوز دشمن نتوانسته به اهداف اصلی خود برسد.



بختیاروند در خصوص مقابله با این تهدید ها بیان داشت: مبارزه و مقابله با جنگ نرم و جرایانات انحرافی نیازمند یک عزم ملی و بسیج عمومی است و جوانان نیز باید در این امر پیش قدم باشند و همانند گذشته توطئه های دشمن را نقش بر آب کنند.



وی تصریح کرد: منطقه سوم نیروی دریایی سپاه در مورد این قضایا برنامه دارد تا با اطلاع رسانی دقیق و سریع و دعوت از سخنرانان خبره باعث روشنگری مردم در سطح منطقه شود.