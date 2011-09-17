تهران قهرمان مسابقات تکواندو قهرمانی نونهالان دختر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات که جمعه شب پایان یافت، استان مازندارن نایب قهرمان شد و استانهای البرز و گیلان به ترتیب مقامهای سوم و چهارمی را کسب کردند.

تیم هیئت تکواندو یزد نیز در این مسابقات به عنوان تیم اخلاق معرفی و گردن آویز و لوح تقدیر دریافت کرد.

در روز پایانی این مسابقات فاطمه معروف خانی بهترین سرپرست، زهرا شهریاری بهترین مربی و آناهیتا کشوری هر سه از تهران به عنوان فنی ترین بازیکن معرفی شدند.

همچنین از افسانه معین شیرازی از استان البرز و میترا حاذق رحیمی از استان تهران به عنوان بهترین داوران تقدیر شد.

در مسابقات تکواندو قهرمانی نونهال پسران کشور نیز که طی هفته گذشته به میزبانی یزد برگزار شد، تیم البرز به مقام قهرمانی دست یافت.

