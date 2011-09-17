به گزارش خبرگزاری مهر، سعید پنجی تهیه کننده، کارگردان و نویسنده این انیمیشن با اشاره به اینکه مجموعه ابوریحان بیرونی یک اثرتاریخی مربوط به هزار سال قبل است، اظهار کرد: موضوع اصلی این اثر زندگی پرفراز و نشیب ابوریحان بیرونی از لحظه تولد تا مرگ است و به موازات زندگی ابوریحان، به سایر شخصیت‌های مطرح آن زمان مانند ابوالفضل بیهقی، ابوعلی سینا، سلطان محمود غزنوی، عنصر المعالی کیکاووس و منوچهری و . . . توجه می شود.

وی با بیان اینکه مجموعه ابوریحان بیرونی در 26 قسمت 20 دقیقه‌ای تولید می‌شود، درباره تکنیک استفاده شده در ساخت انیمیشن گفت: تکنیک مجموعه سه بعدی کامپیوتری است و بیش از 200 کاراکتر طراحی و ساخته شده که از آنها نیز تکثیر خواهد شد. بالغ بر 100 لوکیشن در کشورهای ایران، ترکمنستان، افغانستان، هندوستان ساخته شده است. انیمه آن براساس سیستم موشن کپچر و نیز نظارت و تصحیح انیماتورهای حرفه‌ای انجام می‌شود.

این نویسنده و کارگردان افزود: طراحی و ساخت map ها در متریال سازی با حساسیت بالایی صورت گرفته است. گرافیک کار فضایی میان فانتزی و رئال است و مجموعه‌ای از نرم افزارها همچون maya ، max،motion builder ،light wave ، Photo shop، مورد استفاده ما بوده‌اند.

پنجی ادامه داد: از لحظه‌ای که فکر تولید این مجموعه برای اولین بار به وجود آمد تا لحظه‌ای که وارد مرحله تولید شدیم سه سال زمان برد. اختصاص این مدت زمان اهمیت موضوع، کم و یا متفاوت بودن مستندات 1000 سال قبل ، تفاهم و اشتراک نظر سفارش دهنده و تولید کننده بود.

تهیه کننده و کارگردان انیمیشن ابوریحان بیرونی با تاکید بر اینکه سعی و تلاش گروه تولید این بوده که بتواند بخش کوچکی از تاریخ پر بار کشورمان را بیان کند، افزود: ما سعی داشته‌ایم تا گوشه ای از روحیه حقیقت جویی نیاکان مان به تصویر درآید و سرگذشت پربار یکی از دانشمندان بزرگ و بنام دنیا و جهان اسلام را برای مخاطبان عزیز روایت کنیم.

سعید پنجی در رابطه با سایر فعالیت‌های خود با مرکز پویانمایی صبا نیز گفت: در سال 1383 داستان راستان با تکنیک کات اوت ( سیلوئت ) تولید شد و با آنکه 7 سال از تولید این مجموعه می‌گذرد همچنان پخش آن از شبکه‌های درون مرزی و برون مرزی ادامه دارد. سریال داستان های شنیدنی(1) در سال 1386 تولید شد و با تکنیک کات اوت(رنگی ) به دفعات از شبکه‌های مختلف پخش شده است و به همین خاطر هم اکنون تولید داستان های شنیدنی (2) را آغاز کرده‌ام.

وی ادامه داد: انیمیشن‌های تک قسمتی زیادی با موضوعات و گرافیک‌های مختلف دو بعدی ،سه بعدی مانند "کوچ"، "خدا با ماست"، "جغله" و . . . نیز به سفارش صبا توسط این مرکز تولید و پخش شده است.

عوامل تولید مجموعه "ابوریحان بیرونی" عبارتند از تحقیق و نگارش متن داستان: محمود برآبادی، فیلمنامه: سعید پنجی، شهلا معظمی گودرزی، دکتر حسین یعقوب پور، انیمیشن: حدیث عرفان، مریم حجتی، لیلا معظمی گودرزی، محمد زادسر، مهدی فردی، علی معنوی، مریم صارمی، رامشیر گودرزی، مراد تیموری، لیلا نوروزی، زهره سلیمانی، سیما سوداگر، نسیم حجتی، بهزاد پورابراهیم. سرپرست گویندگان: غلامعباس گودرزی، آهنگساز و صدابردار: محمد رضا پیرجانی.