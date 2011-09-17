خبرگزاری مهر- گروه دین و اندیشه: در خطبه های نماز جمعه مشهد مقدس در 11شهریور 90 جمله ای اظهار شده است که متأسفانه برخی افراد بدون توجه به خصوصیات عبارت ادا شده درباره آن اظهار نظر کرده اند و آیت الله علم الهدی در گفتگو با خبرگزاری مهر نسبت به آن روشنگری کرده است که در پی می آید:

با توجه به این مسائلی که اخیرا درباره جایگاه حجاب و چادر مشکی مطرح شده است ، در مورد اصل عبارتی که در نماز جمعه مشهد در تاریخ 11 شهریور سال جاری بیان شد، توضیح دهید.

اصل عبارت این است : « نشر نشریه خاتون به طور دقیق محاربه با امام زمان سلام الله علیه و دین در شکل نفاق است » که در تحلیل این عبارت دو نکته وجود دارد: اولا این جمله در مقام قضاوت نیست بلکه در مقام توصیف یک عمل است زیرا در مقام قضاوت متهم یا مجرم به اسم و یا به وصف مشخص می شود و در این جمله شخص خاصی به عنوان « محارب » مشخص نشده است.

ثانیا در مقام قضاوت در مشخص شدن محارب که مربوط به تشخیص قاضی است عنصر نیت باید کشف شود. اما در مقام توصیف فعل کشف عنصر نیت لازم نیست زیرا توصیف فعل مربوط به کشف حدود ماهوی و مفهومی است و با تحقق آن حدود آن وصف محقق می شود با هر نیت و اراده ای که باشد یا اصلا نیت و اراده ای وجود نداشته باشد و فعل از روی سهو یا غفلت صادر شده باشد مثل قتل خطایی که عنوان قتل صادق است با اینکه خطاکار قصد قتل نداشته است. و لذا بعضی از آقایان که در نظریه حقوقی خود سخن از عنصر نیت به میان آورده اند باید به این نکته توجه کنند.

واژه "محاربه" و مصادیق آن در قرآن از چه ابعاد برخوردار است؟

عنوان «محاربه» قبل از اینکه یک عنوان حقوقی باشد یک عنوان فقهی است و نیز قبل از اینکه یک عنوان فقهی باشد یک عنوان قرآنی است و در مقام شناخت معنا و ماهیت آن باید به قرآن مراجعه کرد. خداوند در سوره مبارکه توبه آیه کریمه 107 می فرماید: وَالَّذِینَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَکُفْرًا وَتَفْرِیقًا بَیْنَ الْمُؤْمِنِینَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَیَحْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَاللّهُ یَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَکَاذِبُونَ. یعنی آن دسته از منافقین که مسجد را وسیله ضرر زدن و کفر و جدایی انداختن بین مومنین و ارصاد و دیدبانی برای کسانی که محاربه با خدا و رسول از قبل داشتند قرار داده اند در حالیکه قسم می خورند که ما اراده ای جز نیکی نداریم خدا گواهی می دهد که آنها دروغگویانند.

جریان مسجد ضرار در تاریخ اسلام جریان معروفی است که شأن نزول این آیه است و آن اینکه جماعتی از قبیله "بنی غنم بن عوف" که از منافقین بودند مسجدی را در نزدیکی "مسجد قبا" بنا کردند با این تصمیم که آن مسجد را به صورت کانونی برای گردآوری و تجمع افرادی قرار بدهند که با پیغمبر مسئله پیدا می کنند و در آینده به صورت مرکزی برای مقابله با پیغمبر و اسلام درآید و این عمل را خداوند "ارصاد" (آماده ساختن)‌ برای محاربه با خدا و رسول معرفی می کند؛ از این جهت که چون قوم "بنی غنم بن عوف" پیش از آن با " ابی عامر راهب" ارتباط داشتند و ابی عامر به آنها وعده داده بود لشکر عظیمی از امپراطوری روم تهیه کند و برای جنگ با پیغمبر حمله کنند و پیغمبر و مسلمانان را از مدینه اخراج نمایند و ابی عامر حکومتی در مدینه با بنی غنم بن عوف تشکیل دهد و این مسجد به عنوان پایگاه برای آن محاربه قرار گیرد و آنچه مسلم است " ارصاد " برای محاربه تمهید محاربه است و تمهید و زمینه سازی برای محاربه خود محاربه محسوب می شود.

نشریه ای به عنوان ترویج فرهنگ عفاف و حجاب تحت عنوان نشریه تحقیقی در مسئله حجاب آن هم با بیت المال مسلمین در یک تشکیلات مطبوعاتی رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران نشر پیدا می کند که در صفحه دوم تحت عنوان «سلام بر پیشاهنگ» برخی زنان را در یک عکس رنگی زیبا از قبایل مختلف ایرانی نمایش می دهد.

رنگ تیره و سیاه چادر زنان با حجاب را سوغات فرنگی ناصرالدین شاه معرفی می کند، دختران و زنان بی حجاب را که با موهای پریشان شب احیاء در کنار خیابان دست به دعا برداشته اند به عنوان الگوی ارزشی معرفی می نماید، با کاریکاتورهای موهن اصل حجاب را سوژه طنز قرار می دهد و دهها ناهنجاری دیگر پخش می کند و همه اینها درحالی است که در تمام این نشریه تحقیقاتی، درباره حجاب یک آیه قرآن از آیات حجاب ذکر نشده است.

یا بعضی افرادی که در مسئله عفاف و حجاب فعالیت تبلیغاتی گسترده داشتند از تمام آیات و روایات و مباحث مفصل اجتماعی که ارائه دادند به عنوان نظریه آنها سخنی مطرح نشده و به جای آن سوتیترهایی که از جملات آنها بعضی نشریات ضد انقلاب یا پایگاههای اطلاع رسانی جریانهای منافق و ضد دین برای نشان دادن یک چهره خشن از یک مروج دینی حجاب اظهار داشته اند به عنوان نظریه تحقیقاتی ارائه شده آیا این مسجد ضرار نیست ؟ و این ارصاد و زمینه سازی برای محاربه با خدا و رسول در قالب جنگ نرم و تهاجم فرهنگی نیست؟ آن هم در لباس یک نشریه تحقیقاتی عفاف وحجاب ؟! وآن هم در یک پایگاه رسمی مطبوعاتی دولت جمهوری اسلامی؟!

شما اگر مسجد ضرار را با هر شکلی ترسیم کنید چه تفاوتی بین آن و نشر ویژه نامه «خاتون» می بینید ؟! و این عمل را خداوند در قرآن «ارصاد لمن حارب الله و رسوله» معرفی می کند. البته اینکه آیا کسانی که دست اندرکار این عمل شنیع بودند محارب خدا و رسول بودند یا خیر تشخیص آن با قاضی است که در مقام قضاوت و داوری عادلانه است.

شما این ویژه نامه را کاملا خوانده بودید ؟

بله و اساسا به این نتیجه رسیدم که انتشار ویژه نامه «خاتون» به طور دقیق با استناد به آیه شریفه 107 سوره مبارکه توبه ، محاربه با امام زمان (عج) ( به عنوان تنها مظهر رسول خدا در روی زمین) آن هم در شکل نفاق است، چون اقدام کنندگان مسجد ضرار از منافقین بودند.

فکر می کنید افرادی که هدایتگر اینگونه مطالب هستند چه هدفی را دنبال می کنند؟

در اینجا دو نکته قابل عرض است؛ اول اینکه به بعضی کارگزاران و خبرنگاران فعلی روزنامه ایران، به عنوان یک برادر مسن تر به این عزیزان جوان توصیه می کنم از بعضی شیطنت های ژورنالیستی که در تاریخ این انقلاب ، منافقین قبلا در نشریه به اصطلاح « مجاهد » عمل می کردند اجتناب کنند که عاقبت این کارها عاقبت منافقین سیه رو است.

اینکه با نخبه وارسته ای همچون عالم مجاهد آیت الله نمازی یا حضرت حجت الاسلام حاج شیخ حسین ابراهیمی درباره یک سئوال کلی مصاحبه ای انجام دهند و بعد فرمایش به حق و کلی ایشان را در مقابله و برخورد با یک روحانی دیگری به کار ببرند این یک حرکت منافقانه است اگر چه عالم با بصیرتی مثل حجت الاسلام حاج آقای ابراهیمی از این سوءاستفاده در مصاحبه با خبرگزاری فارس در تاریخ 14/6/90 افشاگری فرموده است و البته آنچه آیت الله نمازی فرموده اند: تعریف محاربه به مصداق است نه تعریف به مفهوم.

نکته دوم خطاب به آقای رئیس جمهور است که به ایشان می گویم: جناب آقای رئیس جمهور انتظار قشر متدین و جوانان حزب اللهی کشور از شما این نبود که تابلو دولت شما این قبیل نشریات قرار بگیرد و به عنوان «ختامه مسک » تنها با شما یک عرض داریم و آن همنوا با کلام حکیمانه رهبر عزیزمان شوید که فرمود:« دولت در مسائل فرهنگی خودش حاشیه سازی نکند».