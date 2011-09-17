به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه عکس که شامگاه چهارشنبه شب گذشته 23 شهریورماه برای نخستین بار از سوی روابط عمومی و امور بین الملل مجموعه تماشاخانه ایرانشهر در سالن انتظار این مجموعه افتتاح شد، 15 تابلو از آثار عکاسی تئاتر بابک برزویه از نمایش‌هایی همچون؛ "قصه تلخ طلا" به کارگردانی بهروز غریب پور، "بخوان از" کاری از عاطفه تهرانی، "من خانه ای را می فروشم که در آن زندگی نمی کنم" اثر برژی زون، "ننه دلاور" به کارگردانی کلاوس پایمن، "دادالوس و ایکاروس" و "کالیگولا" از همایون غنی‌اده، "کالن و قیام کاستلیون" اثر آرش دادگر، " the wall" به کارگردانی برتراند، "مکاشفه در باب یک مهمانی خاموش" کاری از آتیلا پسیانی، "آمادئوس" از منیژه محامدی، "عجیب ولی واقعی " کار یاسر خاسب و "خدای کشتار" اثر علیرضا کوشک جلالی، به نمایش گذاشته شده است.



از این پس، همزمان با شروع اجراهای جدید مجموعه تماشاخانه ایران‌شهر، نمایشگاه عکسی از این آثار نیز در سالن انتظار مجموعه به نمایش در خواهد آمد.