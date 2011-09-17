دکتر سوزان هاگ استاد فلسفه و حقوق دانشگاه میامی آمریکا در مورد جایگاه اخلاق در دنیای کنونی و نظام بین الملل به خبرنگار مهر گفت: نکته‌ای که باید در ابتدا بدان توجه داشت جایگاه اخلاق در نظام بین الملل نیست بلکه چگونگی رسیدن به رفتارهایی مبتنی بر اخلاق در نظام بین الملل است.

وی افزود: بله این درست است که اخلاق و حقوق بین‌الملل باید مبنای رفتار در نظام بین‌الملل باشد ولی این مسئله‌ای را حل نمی‌کند. مسئله و موضوع این است که برای حاکم شدن ارزشهای اخلاقی و تعهد دولتها به رفتار اخلاقی چه کاری باید انجام داد.

مؤلف "فلسفه منطق" در ادامه یادآور شد: وقتی این گونه پرسش می‌شود که جایگاه اخلاق در دنیای کنونی چیست در واقع این دیدی به ما در مورد پیچیدگیهای دنیای کنونی نمی‌دهد.

وی تصریح کرد: دنیای کنونی بسیار پیچیده است و برای بررسی جایگاه اخلاق در آن باید ابتدا این پیچیدگیها مورد بررسی و شناسایی قرار گیرند.

این منطق دان معاصر در ادامه تأکید کرد: دنیای کنونی و نظام بین‌الملل دارای کشورهایی با سنخهای مختلف حکومتی است که برای هر کدام از آنها اخلاق و رفتار مبتنی بر اخلاق جایگاه و معنای خاص خود را دارد.

وی افزود: بر این اساس کشورها رفتارهای گوناگونی در نظام بین الملل دارند. همه آنها الزاماً پایبند به اصول اخلاقی و حقوق بین الملل در نظام بین الملل نیستند. سنخ حکومتی و چگونگی پاسخگو بودن کشورها به مردم خود از یک سو و نظام بین الملل از سوی دیگر در نوع رفتار و کنش آنها در نظام بین الملل تأثیرگذار است.

استاد دانشگاه میامی آمریکا در پایان یادآور شد: ابتدا باید این موضوع مشخص شود و سپس بر اساس آن بتوان جایگاه اخلاق را در کل نظام بین الملل مورد ارزیابی قرار داد.