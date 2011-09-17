وزارت خارجه اسرائیل واکنش نشان داد/ تغییر کمپ دیوید هرگز مطرح نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، وزارت خارجه اسرائیل روز گذشته (جمعه) با فراخواندن "یاسر رضا" سفیر مصر در تل آویو به وی اعلام کرد که این رژیم با تغییر مفاد پیمان کمپ دیوید مخالف است.

وزارت خارجه رژیم اسرائیل همچنین نارضایتی خود را از برخی اظهارات و مواضع مقامات مصری در این باره به سفیر مصر ابراز داشته است.

پایگاه خبری روزنامه یدیعوت آحارونوت در این باره نوشت: وزارت خارجه اسرائیل به سفیر مصر اعلام کرده که "اسرائیل هرگز و در هیچ شرایطی حاضر به تغییردر مفاد پیمان کمپ دیوید نیست".

این در حالی است که "عصام شرف" نخست وزیر مصر روز پنج شنبه گذشته اعلام کرد که باید در زمینه تغییر مفاد پیمان کمپ دیوید با تل آویو مذاکراتی صورت گیرد. در روزهای اخیر گرایشات ضد صهیونیستی مردم مصر با تسخیر سفارت این رژیم در قاهره به اوج خود رسید. این مسئله با اخراج سفیر و کارمندان سفارت رژیم صهیونیستی همراه شد. البته پس از این تحولات مردم مصر خواستار لغو کامل پیمان کمپ دیوید شده اند.