محمد رویانیان در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت ساماندهی سهمیه بنزین آژانسهای مسافربری درون شهری با بیان اینکه در حال حاضر به بخش عمده ای از خودروهای آژانس فعال سهمیه بنزین اختصاص نمی یابد، گفت: بر اساس آمارهای موجود در شرایط فعلی حدود 80 هزار دستگاه خودروی آژانس فعال در سطح کشور وجود دارد که به آنها سهمیه بنزین اختصاص نمی یابد.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با اعلام اینکه در سالهای اخیر خودروهای آژانس یک متولی واحدی برای ساماندهی نداشته اند، تصریح کرد: اخیرا با دستور رئیس جمهوری قرار شده تمامی آژانسها زیر نظر اتحادیه های صنفی اداره شوند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در حال حاضر طرح ساماندهی آژانسهای فعال به صورت استان به استان در سطح کشور آغاز شده است، اظهار داشت: با به پایان رسیدن این طرح ساماندهی برای تمامی خودروهای آژانس کارت هوشمند سوخت صادر خواهد شد.

وی با بیان اینکه برای شناسایی خودروهای آژانس مسافربری در سطح شهرها پیشنهادهایی برای تغییراتی در این خودروها مطرح شده است، بیان کرد: هم اکنون تغییر پلاک، صدور کد شناسایی و تغییر رنگ خودروها در دستور کار قرار دارد.

رویانیان با تاکید بر اینکه با تکمیل طرح ساماندهی شرایط تسهیل و تسریع صدور کارت هوشمند سوخت برای خودروهای آژانس مسافربری فراهم می شود، اظهارداشت: نصب و راه اندازی سامانه هوشمند ای.بی.ال هم برای خودروهای آزانس پیش بینی شده است.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با یادآوری اینکه با نصب و راه اندازی این سامانه هوشمند بر روی بیش از 300 هزار دستگاه خودروی آژانس عملکرد این بخش از ناوگان حمل و نقل عمومی کشور شفاف تر می شود.

این مقام مسئول از پرداخت صورت حساب الکترونیکی، کنترل و مدیریت کرایه ها و موقعیت یابی خودرو به عنوان برخی از مزیتهای سامانه هوشمند ای.بی.ال یاد کرد و افزود: پیش بینی می شود این طرح تانیمه دوم سالجاری به تدریج نصب و راه اندازی شود.

پیشنهاد جدید بنزینی رویانیان به وزیر نفت

رویانیان در ادامه با اشاره به برگزاری نشست ویژه ای با وزیر نفت به منظور بررسی آخرین وضعیت عرضه و توزیع بنزین در جایگاههای سوخت، تاکید کرد: در این نشست پیشنهادهایی به منظور حل مشکل کارمزد فروش بنزین و افزایش توجیه اقتصادی فعالیت این بنگاههای اقتصادی مطرح شده است.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور همچنین با اشاره به ضرورت ساماندهی متصدیان عرضه سوخت در سطح جایگاههای کشور، گفت: به زودی در تمامی جایگاههای سوخت ایران کیف الکترونیکی سوخت نصب و راه اندازی خواهد شد.

سهمیه بنزین خودروها قابل انتقال می شود

به گزارش مهر، این مقام مسئول در ادامه در پاسخ به این سئوال که آیا امکان انتقال سهمیه بنزین خودروهای تاکسی و آژانس وجود دارد، تصریح کرد: با اعمال تغییراتی در سامانه هوشمند سوخت به زودی دارنندگان خودروهای تاکسی و آژانس می توانند مازاد سهمیه بنزین خود را پس از فروش به خودروی جدید انتقال دهند.

وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی امکان نقل و انتقال سهمیه بنزین در خودروهای شخصی فراهم نیست، اظهار داشت: اما با انجام تغییرات نرم افزاری و سخت افزاری در سامانه هوشمند سوخت امکان ارائه این خدمات به خودروسواران در آینده فراهم خواهد شد.



به گزارش مهر، در حال حاضر نزدیک به 18 میلیون کارت هوشمند سوخت برای خودروهای شخصی، خدماتی و عمومی صادر شده که با وجود گذشت 5 سال از آغاز نظام سهمیه بندی بنزین ضریب ایمنی این کارتها کاهش پیدا نکرده است.