آغاز پذیرش دانشجوی خارجی در رشته پرستاری برای نخستین بار در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نیکبخت نصرآبادی اظهار کرد: این 3 دانشجو از شهر سلیمانیه کشور عراق برای ادامه تحصیل در مقطع دکترای تخصصی پرستاری در دانشکده پردیس بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران بورسیه شده اند.

وی با بیان اینکه پذیرش دانشجو از سایر کشورها برای نخستین بار در رشته پرستاری انجام می شود، ادامه داد: دوره آموزشی این 3 دانشجو مشابه دوره آموزشی و کریکولوم(برنامه) آموزشی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور جمهوری اسلامی ایران در مقطع دکترای پرستاری است.

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری مامایی تهران افزود: بر این اساس دوره تحصیلی آنها از 2 مرحله آموزشی و پژوهشی شامل 20 واحد آموزش تئوری و 20 واحد پژوهش (پایان نامه) با نظارت اساتید مجرب و مسلط به زبان انگلیسی انجام می شود.

نیکبخت زبان رسمی را برای تدریس زبان انگلیسی عنوان کرد و گفت: همه شرایط و مراحل ثبت نام و مدارک مورد نیاز برای پذیرش دانشجویان خارجی در وب سایت دانشگاه علوم پزشکی تهران(پردیس بین المللی) اعلام شده و متقاضیان برای ادامه تحصیل می توانند برای طی مراحل اولیه برای پذیرش، مدارک تحصیلی خود را از طریق ایمیل به اداره پذیرش دانشجویان خارجی ارسال کنند.

وی یادآور شد: مدارک آنها با حضور اساتید رشته مربوطه در شورای پذیرش دانشجویان خارجی بررسی و در صورت اعلام پذیرش پذیرش، افراد می توانند نسبت به اخذ ویزا اقدام کنند.