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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۵۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

90 مصدوم در شهرآورد استقلال و پرسپولیس/ 10 نفر به بیمارستان منتقل شدند

90 مصدوم در شهرآورد استقلال و پرسپولیس/ 10 نفر به بیمارستان منتقل شدند

مدیر روابط عمومی اورژانس تهران گفت: مسابقه روز جمعه تیم‌های استقلال و پرسپولیس 90 مصدوم بر جای گذاشت.

 حسن عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نیروهای اورژانس تهران در تمام استادیوم آزادی مستقر بودند گفت: 90 نفر از  تماشاگران مسابقه استقلال و پرسپولیس دچار مصدومیت شدند که 10 نفر به بیمارستان منتقل شد و باقی به صورت سرپایی درمان شدند.

در بازی روز گذشته دو تیم استقلال و پرسپولیس دو اتوبوس آمبولانسی، 11آمبولانس، دوموتور آمبولانسی، دو دستگاه خودروی فرماندهی در استادیوم مستقر شده بودند.همچنین 30 پرسنل اورژانس از جمله پزشک و نیروی عملیاتی وظیفه درمان و مسایل اورژانسی تماشاچیان را بر عهده داشتند.


 

کد مطلب 1409440

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