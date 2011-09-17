90 مصدوم در شهرآورد استقلال و پرسپولیس/ 10 نفر به بیمارستان منتقل شدند

حسن عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نیروهای اورژانس تهران در تمام استادیوم آزادی مستقر بودند گفت: 90 نفر از تماشاگران مسابقه استقلال و پرسپولیس دچار مصدومیت شدند که 10 نفر به بیمارستان منتقل شد و باقی به صورت سرپایی درمان شدند.

در بازی روز گذشته دو تیم استقلال و پرسپولیس دو اتوبوس آمبولانسی، 11آمبولانس، دوموتور آمبولانسی، دو دستگاه خودروی فرماندهی در استادیوم مستقر شده بودند.همچنین 30 پرسنل اورژانس از جمله پزشک و نیروی عملیاتی وظیفه درمان و مسایل اورژانسی تماشاچیان را بر عهده داشتند.





