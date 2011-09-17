حیاتی، نوروزی و شایگان به مدال طلا دست پیدا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای بین المللی کاراته ترکیه روز جمعه با حضور 5 تیم از کشور میزبان و تیم هایی از ایران، بلغارستان، پرتغال، ونزئولا و مصر در استانبول آغاز شد که تیم ایران موفق به کسب 7 مدال طلا و برنز شد.

سجاد حیاتی، شهاب نوروزی و محمد شایگان در رده سنی جوانان و امید موفق به کسب سه مدال طلا شدند. ضمن اینکه عماد مژدهی، فرزام شفیعی، امیرعلی زنجانی و ابوالفضل شهرجردی در بخش کاتا 4 مدال برنز کسب کردند تا مجموع مدال‌های کشورمان را به عدد 7 رساندند.

در ادامه این رقابتها امروز شنبه مسابقات در رده سنی بزرگسالان و دو مسابقه دیگر از رده سنی زیر 21 سال پیگیری می‌شود. تیم هایی جوانان و امید ایران که خود را برای شرکت در مسابقات جهانی مالزی آماده می کنند، به عنوان یک دیدار تدارکاتی در رقابتهای استانبول حضور پیدا کرده است.