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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۰۲

کاراته بین المللی ترکیه/

حیاتی، نوروزی و شایگان به مدال طلا دست پیدا کردند

حیاتی، نوروزی و شایگان به مدال طلا دست پیدا کردند

سه عضو تیم کاراته جوانان ایران در رقابتهای بین المللی ترکیه موفق به کسب مدال طلا شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای بین المللی کاراته ترکیه روز جمعه با حضور 5 تیم از کشور میزبان و تیم هایی از ایران، بلغارستان، پرتغال، ونزئولا و مصر در استانبول آغاز شد که تیم ایران موفق به کسب 7 مدال طلا و برنز شد.

سجاد حیاتی، شهاب نوروزی و محمد شایگان در رده سنی جوانان و امید موفق به کسب سه مدال طلا شدند. ضمن اینکه عماد مژدهی، فرزام شفیعی، امیرعلی زنجانی  و ابوالفضل شهرجردی در بخش کاتا 4 مدال برنز کسب کردند تا  مجموع مدال‌های کشورمان را به عدد 7 رساندند.

در ادامه این رقابتها امروز شنبه  مسابقات در رده سنی بزرگسالان  و دو مسابقه دیگر از رده سنی زیر 21 سال پیگیری می‌شود. تیم هایی جوانان و امید ایران که خود را برای شرکت در مسابقات جهانی مالزی آماده می کنند، به عنوان یک دیدار تدارکاتی در رقابتهای استانبول حضور پیدا کرده است.

کد مطلب 1409446

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