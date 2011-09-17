هجمه گسترده به باورهای دینی در فضای مجازی/ از اینترنت برای تبلیغ دین استفاده شود

حجت‌الاسلام مسعود صفی ‌یاری در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: هزاران سایت فارسی ‌زبان هماهنگ و همنوا باورهای دینی و اخلاقی ما را مورد هجمه قرار داده و بنیان‌های اعتقادی جوانان را تخریب می کنند و در کنار آن نیز فرهنگ پوچ و فاسد غربی را در دل و جان آنان نفوذ می‌ دهند، که در این شرایط بهره گیری از اینترنت به عنوان یک شیوه نوین ارتباطی و اطلاع رسانی در راستای تبلیغ دین یک نیاز ضروری در جامعه است.

وی عنوان کرد: امروز اینترنت باید به لوازم ضروری و اولیه در تبلیغ دینی تبدیل شود و هر مبلغ و مدرسی خود را ملزم به استفاده از آن و بهره‌گیری تبلیغی از آن بداند چرا که منطقی نیست کسی مدعی تبلیغ دین باشد ولی با ابزارهای روز بیگانه بوده و توان استفاده از آنها را نداند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان بیان کرد: بهره گرفتن از اتاق های گفتگو یا چت، راه اندازی وبلاگ های آموزشی در حوزه مسائل دینی و توجه بیشتر به دیگر حوزه های ارتباطی یکی از نیازهای اصلی و ضروری جامعه به شمار می رود که باید با برنامه ریزی مناسب اقدامات بهتری را در این بخش اجرایی کرد.

حجت الاسلام صفی یاری ادامه داد: دنیای کفر سرمایه‌گذاری هنگفتی برای راه ‌اندازی سایت‌های فارسی و عربی زبان انجام داده و طی آن باورهای دینی و اعتقادی مسلمانان را مورد هجمه وسیع و گسترده قرار می دهد و با ترویج شبهات و القائات مسموم، پایه‌های فکری،‌ عقیدتی و اخلاقی آنان را سست می‌کند.

وی در ادامه افزود: بدیهی است برای موفقیت در حوزه مجازی و بهره برداری مناسب از این امکان باید ابتدا دردها را دقیق بشناسیم و سپس نسخه متناسب با آن را ارائه دهیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان تصریح کرد: فرقه‌های انحرافی به خصوص وهابیت و بهائیت و همچنین مبلغین مسیحیت با سرمایه‌گذاری کلان و استفاده از تمام قدرت و با برنامه‌ کاملاً حساب شده و علمی به میدان آمده و جوانان معصوم و پاک این سرزمین را به سوی خود فرا‌ می ‌خوانند و ما نیز باید هوشیار بوده و از تمام امکانات برای مقابله با این روند بهره برداری کنیم.