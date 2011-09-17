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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۳۸

90 درصد مراکز آموزشی ایلام فقط در نوبت صبح فعالند

90 درصد مراکز آموزشی ایلام فقط در نوبت صبح فعالند

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان آموزش و پرورش استان ایلام گفت: 90 درصد مدارس و مراکز آموزشی ایلام فقط در نوبت صبح فعالیت می کنند.

کلانتر بارانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آموزش و پرورش تأثیرگذارترین نهاد در تعلیم و تربیت آیندگان برای اداره حکومت اسلامی است.

وی بر بهره گیری از منابع و امکانات، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی، تسهیل در فعالیتهای آموزشی و پرورشی و همچنین تمرکز زدایی که در راستای تحقق عدالت آموزشی و کیفی تر نمودن برنامه ها و ارتقا سطح آموزش و نیل به اهداف برنامه توسعه تأکید کرد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان از آمادگی این سازمان جهت بازگشایی مدارس اعلام کرد: 90 درصد مدارس و مراکز آموزشی استان فقط در نوبت صبح فعالیت می کنند.

بارانی تصریح کرد: بنا به دستور وزیر آموزش و پرورش و علی رغم مازاد نیرو کلیه نیروهای حق التدریسی تعیین تکلیف و ابلاغ آنها نیز صادر خواهد شد.

وی افزود: با برنامه ریزیهای به عمل آمده و تجهیزات خریداری شده جهت مراکز آموزشی هیچ گونه مشکلی در بازگشایی مدارس وجود ندارد و برابر برنامه زمانبندی شده سوم مهر ماه با حضور مسئولان کلیه مراکز آموزشی فعالیت خود را آغاز می کند.

کد مطلب 1409449

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