90 درصد مراکز آموزشی ایلام فقط در نوبت صبح فعالند

کلانتر بارانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آموزش و پرورش تأثیرگذارترین نهاد در تعلیم و تربیت آیندگان برای اداره حکومت اسلامی است .

وی بر بهره گیری از منابع و امکانات، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی، تسهیل در فعالیتهای آموزشی و پرورشی و همچنین تمرکز زدایی که در راستای تحقق عدالت آموزشی و کیفی تر نمودن برنامه ها و ارتقا سطح آموزش و نیل به اهداف برنامه توسعه تأکید کرد .

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان از آمادگی این سازمان جهت بازگشایی مدارس اعلام کرد: 90 درصد مدارس و مراکز آموزشی استان فقط در نوبت صبح فعالیت می کنند .

بارانی تصریح کرد: بنا به دستور وزیر آموزش و پرورش و علی رغم مازاد نیرو کلیه نیروهای حق التدریسی تعیین تکلیف و ابلاغ آنها نیز صادر خواهد شد .

وی افزود: با برنامه ریزیهای به عمل آمده و تجهیزات خریداری شده جهت مراکز آموزشی هیچ گونه مشکلی در بازگشایی مدارس وجود ندارد و برابر برنامه زمانبندی شده سوم مهر ماه با حضور مسئولان کلیه مراکز آموزشی فعالیت خود را آغاز می کند.