تمدن غربی با تمام وجود به مصاف اندیشه و تمدن اسلامی آمده است

به گزارش خبرنگار مهر، در متن پیام حجت الاسلام والمسلمین علیرضا اعرافی آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انّه خیر ناصر و معین
بار دیگر نعمتهای بزرگ الهی ما را در بر میگیرد و دروازههای سال تحصیلی جدید به روی استادان گرامی و طلاب عزیز المصطفی گشوده میشود و کاروان بزرگ المصطفائیان، در ایران و چهارگوشه جهان به منزلگاه تحصیل و تهذیب میرسد و انبوه طلاب و فضلا و دانشپژوهان ارجمند از کشورهای گوناگون جهان، با گذر از بهار قرآن و عبادت و با کولهباری از تبلیغ و فعالیت و با دلهایی سرشار از عشق و اخلاص و محبت، به سوی مدارس و مراکز علمی و محافل درسی و بحث و تحقیق میشتابند و باید همه ما و این عزیزان خداوند منان را بر این لطف و کرم و افضال و احسان بیپایان، سپاس گزاریم و در صدد شکر وی در هر مقام و مقالی برآییم، اینجانب متواضعانه سر بر آستانه حضرت حق جل و علی میسایم و او را ثنا میگویم و میستایم و سپاس میگزارم و بر انبیا و اولیای الهی و خاتم انبیا(ص) و خاتم اوصیا(ص) و بر روان پاک علما و شهدا و امام راحل(ره) درود میفرستم و نکاتی را یادآوری مینمایم:
اول: باید سال تحصیلی را با نام و یاد خداوند سبحان آغاز و قرائت و مطالعه و درس و بحث خود را با نام خداوند خالق عالم معلم آدم با قلم مزین نماییم و نام زیبا و دلربای او و اسماء حسنای او را در تمام زوایای روح و روان و کلاس و درس خویش پرتوافکن سازیم زیرا که هر عملی بریده از نام و یاد او و جدا از انگیزه الهی و اخلاص، سراب و تاریک و بیروح و نور خواهد بود زیرا که: «من لم یجعل الله له نوراً فماله من نور».
دوم: نکته نغز همیشگی در زمینه صیانت و ارتقای هویت و ماهیت حوزهای و پاسداری از فرهنگ و اصالتها و سنتهای استوار حوزه و نگهبانی از سیره تابناک سلف صالح را، یادآوری مینمایم، اینجانب گرچه نوسازی و بازسازی تجارب قدیم و بهرهگیری از مناهج و روشها و فناوریهای نوین را لازم میدانم اما عمیقاً به نهاد دیرپای حوزه و منزلت والای آن در تمدن اسلامی و دستاوردهای عظیم آن و عناصر و مقومات اصیل آن باور دارم و المصطفی را بخشی از این پیکره عظیم و شاخهای از این شجره طیبه میدانم، هویت حوزهای برآمده از کتاب و سنت و مبتنی بر تجربهای کهن و پاسخگوی نیازهای دیروز و امروز امت است، از اینرو در مهندسی حوزه نوین و پیشرو و پیشگام باید با دقت و وسواس این روح و اساس را صیانت کرد و الگوی حوزهای نوین و پاسخگو و مترقی و نهادی مستقل و آزاد و معنوی را به جهان ارائه کرد و آن را در برابر مراکز علمی سکولاریستی و لائیک و وابسته به قدرتهای شیطانی معرفی نمود.
سوم: شایسته است المصطفی و المصطفائیان به مقوله اخلاق و تربیت محوریت بخشند و در همه زوایای برنامهها و فعالیتها، عرفان و معنویت را متجلی گردانند و برای دستیابی به قلههای رفیع معرفت و پرورش الگوهای انسانیت باید به برنامههای گوناگون فرهنگی و اخلاقی اهتمام ویژه ورزید.
المصطفی میکوشد در شکلها و شیوههای گوناگون زمینه تعالی و رشد شما طلاب و دانشپژوهان را عزیز فراهم آورد، باید درسهای اخلاق مستقل و ضمن آموزش و رفتارهای الگویی استادان و انس فزاینده با قرآن و دعا و مناجات و زیارت و برگزاری حلقههای معرفتافزائی و اخلاقی و فعالیتهای فرهنگی و تربیتی، افزایش یابد و طلاب ارجمند باید خود پیشگام استفاده از فرصتهای بیبدیل جوانی و زمینههای آماده و امکانات فراهم آمده باشند و نهایت اهتمام خویش را در شکوفایی و پیشرفت اخلاقی و معنوی بویژه در دوره جوانی بکار گیرند، آینده جهان به عالمان پارسا و پیشوایان پرهیزکار و رهبران معنوی و روحانیت متعهد نیاز دارد و شما باید خود را به این فضائل بیارائید و آماده خدمت خالصانه به بشریت و کشورهای خود شوید.
در ادامه پیام اعرافی آمده است:
یادآوری مینمایم که شعار و محور سال جاری «تربیت اخلاقی و معنوی» است و همه اشخاص و بخشها بویژه گروههای علمی تربیتی و استادان و معاونتهای تربیتی در واحدها باید بدان اهتمام جدی بورزند و در این راستا محوریت قرآن و فعالیتهای قرآنی نباید مغفول افتد. جامعةالمصطفی نیازمند منشور جامع قرآنی و تلاش برای سرآمدی در همه زمینههای قرآنی است و همگان باید برآن تأکید و آن را پیگیری نمایند و برای پرورش گسترده حاملان، حافظان، قاریان، مفسران و عاملان به این کتاب شریف باید مجدانه مجاهدت و متابعت نمود.
چهارم: طلاب جوان و فضلا و علمای عظام باید بدانند اکنون در یک میدان رقابت معرفتی و در معرکه حاد فکری و در صحنه تنافس اندیشهای در سطح جهان قرار دارند و فلسفهها و اندیشهها و مکاتب رقیب با بهرهگیری از همه توان و توشه علمی خود و با استفاده از همه ابزارها و وسائل و رسانههای نوین، در جغرافیای معرفتی بشر امروز، در حال طراحی و برنامهریزی و فعالیتاند و بویژه تمدن غربی با تمام وجود و توشه خود به مصاف اندیشه و تمدن اسلامی آمده است و در این میدان پرازدحام و رقابت وظیفه ما و شما سنگین است و باید برای ایفای نقش فعال و مهاجم و عقلانی و منطقی به دانش و بینش کامل آشنا و به ابزارهای نوین مجهز شویم، انجمنها و کانونهای فرهنگی و پژوهشی و آموزشهای کاربردی و مهارتی و نشریات و سایتهای طلبگی و فعالیتهای گوناگون طلاب در کنار آموزشهای جامع و عمیق، میتواند طلاب و فضلای گرامی را آماده انجام رسالتهای الهی نماید.
پنجم: کاروان پژوهش و نظریهپردازی و تولید اندیشه و آثار به زبانهای گوناگون با شتاب مناسب در المصطفی به پیش میرود و دستاوردهای ارزندهای داشته است، اما برغم همه این پیشتازی، هنوز با تأمین نیازهای متنوع و متکثر دنیای امروز و کشورهای گوناگون فاصله زیادی داریم، حضور طلاب و فضلا در عرصه رسانهها و مجلات و همایشها و مراکز علمی و گفتمانهای علمی در صحنه جهانی و در کشورها، اندک و غیرقابل قبول است، المصطفی برای تولید اندیشه و خلق آثار به زبانهای گوناگون و ساماندهی شبکه علمی دینی و اسلامی نشر و گسترش کرسیهای نظریهپردازی، همایشها، جشنوارهها و مجلات علمی، تدابیر مهمی اندیشیده است، اما شما محققان و مترجمان و طلاب گرامی باید فعالانه در این میدانها وارد شوید و خوش بدرخشید و به امر تحقیق و روشها و فناوریهای آن اهتمام کامل بورزید و معارف الهی و اسلامی را بومی هر زبان و فرهنگ سازید و جهانیان را با این سرمایه عظیم آشنا کنید.
از نکات مهم در این زمینه روحیه فعال و تهاجمی و اعتماد به نفس و تکیه بر سرمایههای لایزال معارف دینی و اسلامی است و باید با این سرمایهها و آمادگیهای علمی شجاعانه وارد مباحث معرفتی جدید و مسائل چالشی امروز شد و دیدگاهها و نظریات و نظامهای فلسفی و معرفتی و حقوقی و سیاسی اسلام و سایر نظامات و معارف آن را با ادبیات و منطق قویم به جهان عرضه کرد.
ششم: رشد علمی و تحصیلی و پیشرفت در عرصه آموزش را باید جدی گرفت و ضمن اهتمام به قوانین و مقررات باید به سنتهای اصیل آموزش حوزه مانند: مباحثه، پیشمطالعه، تدریس همزمان با تحصیل، نگارش مقاله، نوشتن درسها و تحقیقات کلاسی، تقریرات درسها، نگارش رسالههای علمی و گفتگو و مذاکره با استاد، عنایت ورزید و برای پیشرفت تحصیلی از این روشها و نیز فناوریها و روشهای جدید استفاده کرد.
هفتم: همکاری میان طلاب و اساتید و نظام مدیریتی و برنامهریزی و اجرایی باید افزایش یابد و تمام طراحیها و بازنگریها باید بر اساس کارشناسی دقیق و مشاوره استادان و نظرخواهی از طلاب، سامان یابد و همه بخشها باید این اصل بنیادی را سرلوحه برنامهریزیها و تلاشهای خود قرار دهند و طلاب و فضلا و محققان بزرگوار باید فعالانه در این میدان حضور و مشارکت جویند و بخصوص در تدوین راهبردهای منطقهای و کشورها و نیز تدوین و بازنگری نظامهای آموزشی و سایر نظامها به این نقش فعال نیاز مبرم است و بتدریج باید راه حضور فعالتر طلاب و فضلا در مدیریت و طراحی و تدریس بیشتر هموار شود.
هشتم: لازم است مدارس و مجتمعها و مؤسسات و مراکز تابعه و پیوسته بویژه مدارس و مراکز خارج کشور و نیز مؤسسات و مدارس پیوسته خود را آماده تحول و پیشرفت و ارتقای کیفیت در عرصههای آموزش، تربیت و پژوهش نمایند تا بتوانند به رسالتهای خویش جامه عمل پوشانند و نمایندگان المصطفی باید با مراکز پیوسته در خارج همکاری و بدانها یاری رسانند و برای این امر باید بخشهای مسئول در تأمین استاد و برنامه و ابزار و امکانات لازم و راهاندازی گروههای علمی تربیتی و رشتههای تخصصی، تلاش نمایند و نیز از ظرفیت عظیم دانشآموختگان استفاده شود و ارتباط قویتر نمایندگان محترم با مراکز و طلاب داخل، میتواند در تحکیم روابط واحدهای داخل و خارج و ارتقای واحدهای علمی نقش مؤثری ایفا نماید.
نهم: تقویت روابط صمیمی و سازنده میان «صف و ستاد»، «داخل و خارج»، «استاد و طلبه»، «طلبه و گروه علمی تربیتی»، «استاد و طلبه و مدیریت» و «طلاب و نظام اداری و کارکنان» باید در متن توجه و سرلوحه برنامهها قرار گیرد، امروز همه ما به روح یگانگی و احساس برادری و درک یک آرمان و هدف مشترک و فداکاری در این راه مقدس، نیازمندیم و این امر با هوشمندی و بصیرت و آگاهی و ایثار همه میسر خواهد شد.
دهم: یکی از نکات مهم برای عالمان دینی و اندیشهورزان اسلامی «بصیرت اجتماعی و سیاسی» و آشنایی با جغرافیای سیاسی و راز و رمزها و معادلات اجتماعی و سیاسی و حضور هوشمندانه و فعالانه در این عرصهها است. عالم دینی باید از چالشهای مهم فکری و فرهنگی و سیاسی جهان مطلع و متعهدانه در قبال آن نقش سازنده ایفا نماید و تحولات مهم جهان را بشناسد و مواضع حکیمانه در برابر آن اتخاذ نماید، نمونه بارز آن موج بیداری اسلامی و بروز ضعفهای اساسی نظام سلطه است، موج بیداری اسلامی پدیده بینظیر و مبارک و فزایندهای است که ریشه در مراکز دینی و حوزههای علمیه و اندیشه عالمان مجاهد و گفتمان شکوهمند انقلاب اسلامی دارد و باید قدر آنرا دانست و بدان یاری رساند و آنرا هدایت کرد و از آسیبها مصون داشت، همه ما باید با تأسی به رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیةالله خامنهای(مدظله العالی) و با الهام از اندیشههای امام راحل(ره) و مراجع عظام«دامت برکاتهم» و علمای اسلام، به آرمانهای اسلامی و بیداری اسلامی و وحدت اسلامی و احیای تمدن اسلامی و آرمان فلسطین پایبند و در ترویج آن کوشا باشیم و در ارتقای بصیرت معرفتی و سیاسی تلاش نماییم و برای اعتلای امت اسلام و سرافرازی کشورهای اسلامی و پیشرفت آنها و مسلمانان و افزایش همبستگی اسلامی و تعامل سازنده با ادیان الهی و فرهنگهای دینی، فعال باشیم.
یازدهم: طلاب و فضلای عزیز ار فرصت گذرای دوره تحصیل و تهذیب و عمر و جوانی خویش باید بهره وافر ببرند و خود را برای خدمت به اسلام عزیز و کشورها و مردم خود و برای سفر و هجرت به کشورهای خود و مناطق گوناگون جهان آماده نمایند و دانشآموختگان المصطفی در نقاط گوناگون باید با تعهد الهی و روح معنوی و اخلاص و ایثار و با وحدت و همگرایی و بدور از اختلاف و تفرقه در انجام رسالت دینی و فرهنگی خود تلاش نمایند و فعالیتهای ارزنده بسیاری از طلاب و فضلای عزیز در قالب انجمنهای فرهنگی و ملیتی و پژوهشی و خدمات ارزنده ترویجی و تبلیغی و رسانهای، در خور هرگونه تقدیر و تحسین و زمینهساز حضور باشکوهتر آنان در آینده و در عرصههای گوناگون است و با تقویت این بخشها و نیز آموزشهای مهارتی و کاربردی باید این زمینهها را تقویت نمود.
دوازدهم: مجدداً بر نقش مهم گروههای علمی تربیتی و استادان گرامی و اهتمام آنان به ارتقای تحصیلی و اعتلای اخلاقی و معنوی طلاب، تأکید میورزم و نیز شعار «هرگروه یک مدرسه» و لزوم روابط صمیمی و دوستانه و مهربانانه و ارائه مشاوره و راهنمایی به طلاب عزیز را یادآوری مینمایم.
رئیس جامعه المصطفی در پایان پیام خود آورده است: در پایان امیدوارم با توفیقات الهی و عنایات نبوی و ولوی و توجهات حضرت ولیعصر(عج) سالی سرشار از توفیق و پیشرفت در پیش روی شما باشد و همه ما شایسته سربازی اسلام عزیز و مسلمانان و خدمت به آرمانهای اسلام و حضرت ولیعصر(عج) شویم و ...
وآخر دعوینا إن الحمدلله رب العالمین
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