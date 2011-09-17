کارگاه آموزشی آسیب شناسی ورزشی در سنندج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه یک روزه آسیب شناسی ورزشی در راستای ارتقاء آگاهی فعالان این بخش و با هدف ارائه آموزش های لازم برای جلوگیری از به وجود آمدن آسیب های جدی ورزشی روز گذشته در محل آمفی تئاتر اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان برگزار شد.

این کارگاه آموزشی با مدرسی سید محمد حسینی به معرفی آسیب های ورزشی و نحوه برخورد و درمان آن و پرداخته و آسیب شناسی در نواحی عضله، استخوان، رباط و مفصل به شرکت کنندگان ارائه شد.

کارگاه تخصصی آسیب شناسی ورزشی با شرکت 60 نفر برگزار شد که در پایان به شرکت کنندگان گواهی حضور در کارگاه اهدا شد.

به گفته مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان برگزاری کارگاه های آموزشی در حوزه های مختلف یکی از برنامه های اصلی در استان به شمار می رود.

فرهاد عبداللهی افزود: در شش ماهه دوم و با همکاری هیئت های ورزشی استان کردستان برنامه ریزی برای برگزاری کارگاه های مختلف به ویژه در مسائل علمی و ورزشی انجام شده است.