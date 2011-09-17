برخورد با مخاطرات بانکی/ سپرده وام خواه کاملا ممنوع است

سیدحمید پورمحمدی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه سپرده وام خواه کاملا ممنوع است، گفت: بانکها باید دریافت سپرده برای پرداخت تسهیلات به مردم را متوقف کنند.

قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرد: اینکه برخی از بانکها اعلام کنند که برای پرداخت تسهیلات پول خود را نزد ما سپرده گذاری کنید تا به صورت جدولی به سپرده گذار تسهیلات پرداخت شود، ممنوع است.

وی دلیل برخورد با بازار غیرمتشکل پولی توسط بانک مرکزی را برخورد با اینگونه مخاطرات عنوان و تصریح کرد: کنترل و نظارت در این زمینه توسط بانک مرکزی دقیق تر خواهد شد.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: هر بانکی که به این نحو عمل، مخاطرات را وارد سیستم بانکی و آن را به جامعه تحمیل کند، حوزه نظارت بانک مرکزی با چنین بانکهایی برخورد خواهد کرد.