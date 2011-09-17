"ورزش و جوانان" لرستان در آستانه نخستین تصمیم/ گزینه های احتمالی مدیرکلی

به گزارش خبرنگار مهر، لرستان به عنوان استانی با هرم جمعیتی جوان که بالای 50 درصد جمعیت آن را جوانان تشکیل می دهند این روزها منتظر انتصاب مدیر کل ورزش و جوانان است و همین امر زمینه گمانه زنی ها در این بخش را فراهم کرده است.

این در حالیست که این روزها با انتصاب وزیر ورزش و جوانان حضور پررنگ و میدان‌داری مدیران ورزشی موجب نگرانی نمایندگان مجلس در مورد سرنوشت این وزارتخانه تازه تاسیس شده است به طوریکه در استان لرستان نیز سرپرستی اداره کل ورزش و جوانان به مدیر کل تربیت بدنی این استان رسید.

ورزش لرستان و چالشهای پیش رو

با این اوصاف به نظر می رسد گستردگی فعالیت های حوزه ورزش و جوانان در استانی مانند لرستان به خاطر استعدادهای کم نظیر در حوزه ورزش و طیف گسترده جوان می طلبد که در انتصاب مدیر کل این دستگاه توجه ویژه ای صورت گیرد چرا که شخصی که برای این مسئولیت انتخاب می شود باید نسبت به اهمیت هر دو حوزه واقف باشد.

هم اکنون استان لرستان با وجود استعدادهای زیادی که در حوزه ورزش دارد همچنان از فقر و کمبود امکانات در این حوزه رنج می برد و همین امر موجب شده است که ورزشکاران لرستانی برای ادامه فعالیت ورزشی خود به دیگر استانها مهاجرت کنند.

با این وضعیت مدیر کل ورزش و جوانان باید در راستای ایجاد زیرساخت های مناسب در این حوزه گام های عملیاتی تری را بردارد تا ورزش لرستان بتواند به جایگاه مطلوب و شایسته خود ارتقا یابد.

مهاجرت ورزشکاران لرستانی به دیگر استانها

سرپرست انجمن ورزشی نویسان لرستان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر عمده ترین مشکلات حوزه ورزش استان به ضعف زیرساخت های ورزشی، عدم حمایت بخش خصوصی از تیم های ورزشی و همچنین نبود امکانات به ویژه سالن های ورزشی بر می گردد.

محمود داودی نژاد با تاکید بر اینکه مشکلات یاد شده منجر به مهاجرت ورزشکاران لرستانی به دیگر استانها شده است، تصریح کرد: با توجه به تازه تاسیس بودن وزارت ورزش و جوانان و در پی آن ادارات کل مرتبط در استانها سر و سامان دادن به وضعیت کنونی زمان خواهد برد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مسئولیت اداره کل ورزش و جوانان باید فردی ورزشی باشد؟ نیز عنوان کرد: به اعتقاد من به دور از هر گونه تعصب باید فردی در این مسئولیت گمارده شود که به همه مسائل حوزه جوانان اشراف کامل داشته باشد.

سرپرست انجمن ورزشی نویسان لرستان ادامه داد: با این اوصاف حتی اگر فرد منصوب شده ورزشی هم نباشد می تواند با استفاده از معاونان ورزشی و بهره مندی از نخبگان و کارشناسان خلاهای موجود در این بخش را جبران نماید.

مدیر کل ورزش و جوانان برای حل مشکلات حوزه ورزش برنامه داشته باشد

یکی دیگر از خبرنگاران ورزشی نویس لرستان معتقد است که مدیر کل ورزش و جوانان باید به لحاظ تسلط به علم روز در حوزه ورزش دارای تبحر کافی باشد و ادامه می دهد: هم اکنون مهم ترین مشکل ورزش لرستان عدم توسعه فضاهای ورزشی و کمبود سرانه ورزشی در استان است.

رضا طولابی با تاکید بر اینکه باید مدیر کل ورزش و جوانان برای رفع کمبودهای موجود در این بخش برنامه داشته باشد، ادامه داد: انتصاب یک فرد ورزشی در سمت مدیر کلی ورزش و جوانان و در کنار آن استفاده از معاونت های متخصص در امور جوانان راهکاری است که می تواند برای تعیین تکلیف این دستگاه مورد توجه قرار گیرد.

مدیر کل ورزش و جوانان باید در حوزه جوانان تجربه داشته باشد

با این اوصاف اعضای برخی تشکلهای جوان استان اظهارات متفاوتی دارند. آنها معتقدند با توجه به گستره کاری حوزه جوان که بخشی از آن مربوط به جوانان ورزشکار است فردی که بر منصب این اداره کل می نشیند باید به همه فعالیتهای این حوزه آشنا باشد.

برنامه ساماندهی ازدواج، مراکز مشاوره جوانان، اوقات فراغت جوانان، مسکن، اشتغال، ارتقا هویت ملی جوانان، توسعه و ارتقا مشارکت جوانان در بخش های مختلف، حمایت از مطالعات علمی و پژوهشی در حوزه جوانان، حمایت از پایان نامه دانشجویی، حمایت از محققن و مترجمین جوان، حمایت از ایده های برتر جوانان در حوزه های مختلف علمی، فرهنگی، هنری و اقتصادی و ....همه و همه وظایفی هستند که مدیر کل ورزش و جوانان باید به آنها بپردازد.

دبیر یکی از تشکلهای جوان لرستان در این رابطه می گوید: حوزه ورزش و ورزشکاران بخشی از فعالیتهای مدیر کل ورزش و جوانان است در حالی که فعالیتهای حوزه جوانان گستردگی خاص خود را دارد لذا مسئولیت این اداره کل باید به فردی سپرده شود که به مشکلات حوزه جوانان آشنا بوده و تجربه فعالیت در این بخش را داشته باشد.

گستردگی فعالیتهای حوزه جوانان در لرستان

از سوی دیگر با توجه به اهمیت و ضرورت اهتمام به امور جوانان به‌ویژه با توجه به میانگین سنی پایین لرستان و نقش ارزنده جوانان فعال و امیدوار، پرنشاط و شاداب، خلاق و مبتکر در جهت ارتقای مادی و معنوی استان و نسبتی که سرنوشت نسل با سرنوشت جامعه دارد مدیر کل ورزش و جوانان باید به حوزه جوانان توجه و اهتمام ویژه ای داشته باشد.

لذا باید اداره کل ورزش و جوانان در کنار توسعه اماکن ورزشی و اهتمام به ورزش همگانی و قهرمانی به موازات آن به حل مسایل جوانان، اعتلا و رشد نسل جوان کشور و استفاده بهینه از استعدادها و توانایی‌های نسل جوان توجه داشته باشد.

این در حالیست که شخص رئیس جمهوری در مراسم معارفه وزیر ورزش و جوانان به موازات به رسالت های این وزاتخانه هم در حوزه ورزشی و هم حوزه جوانان پرداخت لذا اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان نیاز به مدیری دارد که همه سونگر باشد و راه را برای ادامه فعالیت رودخانه خروشان جوانان و ورزشکاران استان هموار سازد.

گزینه های مطرح برای اداره کل ورزش و جوانان لرستان

با این اوصاف در حال حاضر چندین گزینه برای مدیر کلی ورزش و جوانان استان لرستان وجود دارد که در این میان فضای رقابت میان دو گزینه نزدیکتر است.

بهرام رشیدی نیا مدیر کل کنونی حوزه استاندار لرستان و رئیس قبلی سازمان ملی جوانان استان لرستان یکی از این گزینه ها است که با توجه به عملکرد موفقی که در زمان تصدی مسئولیت در سازمان ملی جوانان داشته و محبوبیتی که در میان جوانان استان دارد شانس زیادی برای انتصاب به عنوان مدیر کل ورزش و جوانان استان دارد.

همچنین فرهاد نیکوخصال سرپرست کنونی اداره کل ورزش و جوانان لرستان و مدیر کل تربیت بدنی استان از دیگر چهره هایی است که این روزها نامش برای تصدی این سمت به گوش می رسد که البته با وجود حضور کوتاه مدت در حوزه تربیت بدنی لرستان به لحاظ رویکرد علمی در میان ورزشکاران جای خود را باز کرده است.

رقابت میان این دو گزینه برای تصدی مسئولیت اداره کل ورزش و جوانان در حالی است که به نظر می رسد مدیریت ارشد استان به عنوان یکی از تصمیم سازان اصلی در این حوزه باید فردی را برای این جایگاه انتخاب کند که بتواند همه حوزه های مرتبط با جوانان و ورزش را مورد توجه قرار دهد.

امید می رود هر گزینه ای که برای انتصاب در اداره کل ورزش و جوانان لرستان انتخاب می شود ضمن ارائه برنامه های خود برای ارتقا استان در هر دو حوزه ورزش و جوانان زمینه ساز توسعه و تعالی این مجموعه را فراهم کند.

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گزارش: فاطمه حسینی