گهر زاگرس در کابوس سقوط/ فوتبال لرستان در حسرت روزهای خوش

به گزارش خبرنگار مهر، تیم گهر زاگرس لرستان در نخستین دیدار خود با نساجی مازندران به دلیل مشکلات فنی بازنده اعلام شد تا امیدها برای احیا جایگاه لرستان در لیگ دسته یک کشور به ناامیدی گراییده شود.

برنامه‌ رقابت‌های لیگ دسته اول کشور هفته گذشته که دوستان سرگرم رایزنی برای حفظ امتیاز تیم بودند از سوی فدراسیون اعلام شد و این در شرایطی است که هنوز ترکیب تیم گهر زاگرس دورود نماینده لرستان در این مسابقات مشخص نشده است!

با این اوصاف قرار بود در هفته‌ اول این مسابقات که روز پنج‌شنبه 24 شهریورماه سالجاری برگزار شد گهر زاگرس لرستان در ورزشگاه شهید وطنی قائم‌شهر مهمان دیگر تیم بحران‌زده‌ این رقابت‌ها یعنی نساجی قائم‌شهر باشد که متاسفانه به دلیل عدم مراجعه برای تحویل قراردادها و تائید کارت بازیکنان و عوامل تیم‌ به سازمان لیگ آزادگان این بازی به نفع تیم نساجی قائمشهر گذاشته شد.

سازمان لیگ آزادگان قبل از آغاز رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور اعلام کرده بود که در صورتی باشگاه‌ها نتوانند مشکلات حقوقی و مالی خود را نسبت به اشخاص حقیقی یا حقوقی تا 72 ساعت قبل از شروع مسابقات برطرف کنند و شرایط برگزاری مسابقات را احراز ننمایند، اولین مسابقه آن‌ها کان‌لم‌یکن تلقی و نتیجه بازی 3 بر صفر به نفع حریف اعلام خواهد شد.پ

بر همین اساس چنانچه یک باشگاه دو دیدار را بدون دلایل قانونی و نیز به دلیل مشکلات حقوقی، مالی و عدم حضور به موقع برگزار نکند، از جدول مسابقات حذف و به یک رده پائین‌تر سقوط خواهد کرد.

اتمام حجت سازمان لیگ با تیم‌های حاضر در مسابقات دسته اول کشور که این هفته پای به میدان رقابت می‌گذارند در حالی است که مرور سابقه‌ و پیشینه‌ حضور تیم‌های فوتبال لرستان در مسابقات لیگ یک و دو نکات قابل تاملی در خود دارد.

با بررسی درصد میزان موفقیت تیم‌های فوتبال لرستان ظرف یک دهه‌ اخیر بر پایه مدت زمان آمادگی قبل از فصل مسابقات، در می‌یابیم که هیچ تیمی در استان نتوانسته است با کم‌تر از یک ماه فرصت قبل از شروع مسابقات از خطر سقوط به دسته‌ پایین‌تر در امان بماند، چرا که اکثر بازیکنان و مربیان خوب کشور به تیم‌های دیگر پیوسته‌اند و بازیکن مطرحی که در یک هفته مانده به آغاز رقابت‌ها بدون تیم مانده باشد وجود ندارد یا اگر هم باشد، دلایل خاصی را باید برای آن جستجو کرد.

همچنین بر این باوریم که بازیکنان نخبه‌ لرستانی در این چند سال به خارج از استان کوچ کرده و ما قادر نیستیم با پتانسیل موجود در رقابت‌های لیگ دسته اول یا لیگ برتر مقابل حریفان عرض اندام کنیم.

اگر واقعیت را قبول داشته باشیم در این چند ساله که همیشه در دقیقه 90 تیم‌های لرستانی با بازیکنان داخل استان بسته شده‌اند از دسته یک به دسته دو و از دسته دو به دسته نیز سقوط کرده‌ایم یا در نهایت، جزو تیم‌های فانوس به دست بوده‌ایم و این‌جاست که ارزش کار مربیان سازنده‌ای چون مرحوم ناصر میرزایی بهتر نمایان می‌شود و می‌توان به وضوح خلاء بازیکن‌سازی برای رقابت‌های سطح بالا در استان را با وجود استعدادهای پرشمار لرستانی احساس کرد.

با این اوصاف بهتر است مسئولان استان در مورد سرنوشت دو فصل قبل تیم کوثر لرستان تحقیقی به عمل آورند و ببیند آن تیمی که در لحظات آخر به مالکین بومی واگذار شد به دلیل نداشتن فرصت برای حضور در لیگ دسته اول به چه سرنوشتی دچار شد و به منظور حضور دیرهنگام تیم داماش دورود که فصل قبل نیز با وجود آن همه ستاره به قول معروف با سلام و صلوات در لیگ دسته اول کشور ماندنی شد، عبرت بگیرند و تمام جوانب کار را بسنجند و به همین حفظ امتیاز دل‌خوش نبوده و خود را آماده‌ پاسخ‌گویی به علاقه‌مندان فوتبال استان کنند.

کسانی که در جریان مسائل ورزش و به خصوص فوتبال ایران هستند به خوبی می‌دانند که عرصه‌ امروز فوتبال کشور، جایگاه موفقیت و اثبات بهترین‌هاست. یعنی آن‌هایی که برنامه‌ جامع و حساب شده دارند، آن‌هایی که خوب سرمایه‌گذاری کرده‌اند، آن‌هایی که خوب بازیکن جذب کرده‌اند و خوب هم فرصت برای شروع و استمرار کار داشته‌اند.

باید قبول کرد گذشت آن دورانی که تیمی مثل پرسپولیس، استقلال یا سپاهان بیاید و در این‌جا به تیم‌های لرستانی ببازد. دیگر شانس و اقبال در غلبه‌ یک تیم دسته دومی یا سومی برابر یک تیم لیگ برتری محلی از اعراب ندارد چرا که سرمایه و علم حرف اول را در این زمینه می‌زند و نمی‌توان در جاده با یک دوچرخه به رقابت با یک اتومبیل مدل بالا پرداخت!

با این اوصاف بدون تعارف باید گفت که اگر مسئولین جدید تیم داماش قصد حضور در رقابت‌های فصل 91-90 دسته اول کشور را دارند، با شرایط کنونی باید منتظر عواقب منفی و قابل پیش‌بینی آن نیز باشند.

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رضا جایدری