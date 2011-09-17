بازیکنان فیروزصفه هنوز هماهنگ نیستند

احمد باغبانشی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دیدار تیمش با تیم فوتسال علم و ادب مشهد گفت: بازی بسیار خوبی بود اما هنوز بعضی از بازیکنان ما با یکدیگر هماهنگ نشده‌اند و نیاز به زمان داریم تا به این هماهنگی برسیم.

وی ادامه داد: نکاتی که به بازیکنان می‌گویم در تمرین مشاهده می‌کنم اما در مسابقه کمی از آن شرایط دور می‌شویم و نمی‌توانیم به خوبی آن نکات را پیاده کنیم، باید اعتقادمان به کادر و دوندگی و سرعت و هماهنگی بین بازیکنان بیشتر شود.

سرمربی تیم فوتسال فیروز صفه اصفهان در خصوص اینکه مشاهده می‌شد هنوز به دو ترکیب ثابت در حین بازی دست پیدا نکرده‌اند اظهار داشت: چهار بازیکن اصلی ما مشخص بودند و چهار یار ذخیره مدام با آنها تعویض می‌شدند ولی تیم هنوز به شرایط مطلوب و آن آمادگی که مدنظر داریم نرسیده و ما قبل از این دیدار سه بازی تدارکاتی داشتیم یعنی بازی با گیتی پسند، منصوری و صبای قم برای ما دیدار تدارکاتی به حساب می‌آمد چون تیم دیر تشکیل شده و فکر کنم کمتر از ۲۵ جلسه تمرینی با کل نفرات داشته‌ایم.

باغبانشی در پایان گفت: بازیکنان باید در حین بازی حوصله داشته باشند و این مهمترین نکته در بازی است. تیم ما آرام آرام به شرایط ایده‌آل نزدیک می‌شود و فقط باید حوصله داشته باشیم.

وی ادامه داد: بازی بعدی ما با تیم پرسپولیس است و آن بازی نیز شرایط خاص خودش را دارد زیرا این تیم هنوز سه امتیاز نگرفته و برابر تیم ما مطمئنا از انگیزه زیادی برخوردار است.