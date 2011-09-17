به گزارش خبرنگار مهر، اولین اجلاس بین المللی بیداری اسلامی با حضور صدها اندیشمند خارجی و مقامات بلند پایه جمهوری اسلامی ایران و جمعی از اندیشمندان داخلی و رسانه های بین المللی تا دقایقی دیگر در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما آغاز به کار می کند.

در این اجلاس که به مدت 2 روز برگزار خواهد شد 5 کمیسیون تخصصی در خصوص ابعاد بیداری اسلامی تشکیل خواهد شد.

بر اساس اعلام دبیرخانه این همایش تعداد زیادی از چهره های بین المللی جهان اسلام در این کمیسیون ها حضور دارند و به طرح مباحث مختلف پیرامون بیداری اسلامی و انقلاب های اسلامی منطقه خواهد پرداخت.

به گفته علی اکبر ولایتی دبیر اولین اجلاس بین المللی بیداری اسلامی بیش از 600 نفر از اندیشمندان جهان اسلام از 80 کشور دنیا و 400 نفر از اندیشمندان داخلی به بحث و تبادل نظر در خصوص بیداری اسلامی خواهند پرداخت.

از جمله مدعوین خارجی این همایش می توان به سهمی هویدی اندیشمند برجسته مصری، ابراهیم جعفری نخست وزیر سابق عراق، عمار حکیم رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله لبنان و تعداد زیادی از چهره های علمی و اساتید دانشگاه های جهان اسلام اشاره کرد.

تا زمان انتشار این خبر تعدادی از مسئولان کشور از جمله سردار محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین ، سید یحیی رحیم صفوی دستیار عالی رهبر معظم انقلاب در امور نظامی، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمعی از نمایندگان مجلس از جمله علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ، تعادی از اعضای مجلس خبرگان رهبری ، محمد باقر خرمشاد رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در مراسم افتتاحیه این همایش حضور یافته اند.

این همایش تا فردا در مرکز همایش های صدا و سیما ادامه خواهد داشت.