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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۴۰

برای فشار بر آنکارا ؛

اوباما با اردوغان دیدار می کند

اوباما با اردوغان دیدار می کند

یک روزنامه چاپ سرزمین های اشغالی از تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای دیدار با نخست وزیر ترکیه و درخواست از وی برای بهبود روابط با تل آویو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتض، "باراک اوباما" در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با "رجب طیب اردوغان" دیدار می کند.

مهمترین محور مذاکرات اوباما با اردوغان درباره روابط ترکیه با رژیم صهیونیستی، تنشهای موجود میان دوطرف و درخواست از آنکارا برای بهبود روابط با تل آویو خواهد بود.

بر اساس اعلام شورای امنیت ملی آمریکا، اوباما در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل، با "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز دیدار کرده و از وی نیز خواهد خواست تا برای کاهش تنشهای تل آویو با آنکارا تلاش کند.

کد مطلب 1409465

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