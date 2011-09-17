لیگ برتر بزرگسالان تکواندو آغاز شد

سیدحسین زینال حسینی در حاشیه برگزاری مسابقات تکواندو قهرمانی نونهالان کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: افزون بر 100 تیم از همه استانهای کشور در رده های مختلف نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان دختر و پسر در لیگهای کشوری عضویت دارند.

وی افزود: تعدادی از لیگهای کشور از ابتدای امسال آغاز شده و لیگ برتر بزرگسالان کشور نیز با حضور 9 تیم از 25 شهریورماه آغاز شده است.

زینال حسینی با بیان اینکه مسابقات لیگهای ایران به خاطر حضور مدال آوران مختلف جهانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، عنوان کرد: همین امر باعث شده تا رقابتهای لیگهای تکواندو کشور از حساسیت و اهمیت خاصی برخوردار باشد.

رئیس کمیته مسابقات فدراسیون کاراته کشور گفت: برگزاری لیگ تکواندو در مقطع سنی نونهالان و نوجوانان از نظر سازمان لیگ و این فدراسیون بسیار حائز اهمیت است.

زینال حسینی تاکید کرد: بدون شک پشتوانه سازی برای رشته تکواندو با برگزاری لیگهای منظم به ویژه در رده سنی نونهالان و جوانان رقم می خورد.

دبیر سازمان لیگ تکواندو کشور همچنین موفقیت تکواندو کاران ایران را در کسب مدال های جهانی و المپیک مرهون تلاش همه دلسوزان این رشته و مدیریت و برنامه ریزی قوی عوامل آن عنوان کرد.

وی اظهار امیدواری کرد: همچون گذشته تکواندو کاران ایران اسلامی با قرار گرفتن بر بامهای جهانی و المپیک ضمن اهتزاز پرچم نظام مقدس جمهوری اسلامی مایه شادمانی مردم شوند.