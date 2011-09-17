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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۲۵

زینال‌حسینی به مهر خبر داد:

لیگ برتر بزرگسالان تکواندو آغاز شد

لیگ برتر بزرگسالان تکواندو آغاز شد

یزد - خبرگزاری مهر: دبیر سازمان لیگ تکواندو کشور از آغاز لیگ برتر بزرگسالان تکواندو کشور خبر داد.

سیدحسین زینال حسینی در حاشیه برگزاری مسابقات تکواندو قهرمانی نونهالان کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: افزون بر 100 تیم از همه استانهای کشور در رده های مختلف نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان دختر و پسر در لیگهای کشوری عضویت دارند.

وی افزود: تعدادی از لیگهای کشور از ابتدای امسال آغاز شده و لیگ برتر بزرگسالان کشور نیز با حضور 9 تیم از 25 شهریورماه آغاز شده است.

زینال حسینی با بیان اینکه مسابقات لیگهای ایران به خاطر حضور مدال آوران مختلف جهانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، عنوان کرد: همین امر باعث شده تا رقابتهای لیگهای تکواندو کشور از حساسیت و اهمیت خاصی برخوردار باشد.

رئیس کمیته مسابقات فدراسیون کاراته کشور گفت: برگزاری لیگ تکواندو در مقطع سنی نونهالان و نوجوانان از نظر سازمان لیگ و این فدراسیون بسیار حائز اهمیت است.

زینال حسینی تاکید کرد: بدون شک پشتوانه سازی برای رشته تکواندو با برگزاری لیگهای منظم به ویژه در رده سنی نونهالان و جوانان رقم می خورد.

دبیر سازمان لیگ تکواندو کشور همچنین موفقیت تکواندو کاران ایران را در کسب مدال های جهانی و المپیک مرهون تلاش همه دلسوزان این رشته و مدیریت و برنامه ریزی قوی عوامل آن عنوان کرد.

وی اظهار امیدواری کرد: همچون گذشته تکواندو کاران ایران اسلامی با قرار گرفتن بر بامهای جهانی و المپیک ضمن اهتزاز پرچم نظام مقدس جمهوری اسلامی مایه شادمانی مردم شوند.

کد مطلب 1409466

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