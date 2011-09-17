مجموعه‌ "تئاتر شهر" اول مهر ماه تعطیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، به دلیل تقارن با سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) تمامی نمایش‌های به صحنه رفته در تالارهای اصلی ، چهارسو ، قشقایی، سایه و کارگاه نمایش اجرایی نخواهند داشت.

هم اکنون نمایش‌های "بعضی وقت‌ها خوبه که آدم چشمهاشو ببنده" به کارگردانی سیاوش تهمورث در تالار اصلی ، " زمستان 66" به کارگردانی محمد یعقوبی در تالار چهارسو،" ورود آقایان ممنوع " به کارگردانی کتایون فیض مرندی در تالار قشقایی ، " فیل " به کارگردانی بهناز نازی در تالار سایه و " ولپن " به کاگردانی مهدی کوشکی در کارگاه نمایش میزبان علاقه مندان تئاتر هستند.