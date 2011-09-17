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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۰۹

مجموعه‌ "تئاتر شهر" اول مهر ماه تعطیل است

مجموعه‌ "تئاتر شهر" اول مهر ماه تعطیل است

تمامی نمایش‌های به صحنه رفته در تالارهای مختلف مجموعه تئاتر شهر جمعه اول مهرماه اجرایی ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به دلیل تقارن با سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) تمامی نمایش‌های به صحنه رفته در تالارهای اصلی ، چهارسو ، قشقایی، سایه و کارگاه نمایش اجرایی نخواهند داشت.

هم اکنون نمایش‌های "بعضی وقت‌ها خوبه که آدم چشمهاشو ببنده" به کارگردانی سیاوش تهمورث در تالار اصلی ، " زمستان 66" به کارگردانی محمد یعقوبی در تالار چهارسو،" ورود آقایان ممنوع " به کارگردانی کتایون فیض مرندی در تالار قشقایی ، " فیل " به کارگردانی بهناز نازی در تالار سایه و " ولپن " به کاگردانی مهدی کوشکی در کارگاه نمایش میزبان علاقه مندان تئاتر هستند.

کد مطلب 1409468

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