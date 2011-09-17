نامه باستان در بوته داستان

خبرگزاری مهر ـ گروه فرهنگ و ادب: اسدالله جعفری نویسنده این کتاب، معتقد است در این فعالیت پژوهشی توانسته است، قصه‌های گوناگون شاهنامه را که با ساختاری تو در تو به یکدیگر گره خورده‌اند، در گروه‌های معدود روایی، جای دهد و عملا داستان‌های شاهنامه را طبقه‌بندی و تحلیل کرده است.

در این کتاب برای سهولت در بازیابی ارجاعات، شاهنامه چاپ مسکو مرجع اصلی پژوهش قرار گرفته است. ارجاعات به شکل درون‌متنی و به طور کامل در کتاب طرح شده‌اند. در فصل اول کتاب که «آغاز» نام دارد، به صورت مقدمه‌وار و با اختصار بر چگونگی انتخاب موضوع کتاب، تعریف موضوع، اهمیت و پیشینه فعالیت‌های مشابه مروی دارد. نویسنده در این بخش آورده است: تحلیل و تجزیه عناصر و داستان‌های شاهنامه، بسیاری از جلوه‌های زیبایی‌شناسانه این حماسه بزرگ ملی را به ما می‌نمایاند.

فصل دوم با عنوان «کلیات»، با موضوعاتی چون نوع ادبی شاهنامه، نوع ادبی شاهنامه از نظر شکل و نوع ادبی شاهنامه از نظر معنا و موضوع شروع می‌شود و با برخی از کردارهای مکرر در داستان‌ها مانند نامه‌نگاری، باج و باژخواهی، نیرنگ، تقسیم غنایم و عتاب بر دختر پایان می‌یابد.

«ساختار و ساختارگرایی» عنوان فصل سوم کتاب است که در چهار گفتار کلی تنظیم شده است. ساختارگرایی در ادبیات، تاریخچه مطالعات ساختاری، مهم‌ترین ساختارگرایان روایت و نقد بر دیدگاه ایشان و اسطوره و حماسه در تحلیل ساختاری، عناوین گفتارهای این فصل از کتاب هستند.

در فصل چهارم با موضوع طبقه‌بندی و تحلیل ساختاری داستان‌های شاهنامه، در گفتار اول که درباره پی‌رفت‌های اصلی شاهنامه است، موضوعاتی مانند پی‌رفت اژدر کشی، فزونخواهی و گمراهی، پی‌رفت جوانمرگی، پی‌رفع دفع مزاحم، کودک قیامگر و پی‌رفت همسرربایی مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. گفتار دوم این فصل درباره پی‌رفت‌های فرعی شاهنامه است و به موضوعاتی مانند باج و معما، پشیمانی از مجازات، گنج و بخشش و ... پرداخته است. گفتار سوم این فصل هم درباره فراوانی پی‌رفت‌های شاهنامه فردوسی است.

در فصل پنجم با عنوان «فرجام» پس از نگاهی اجمالی به محتوای فصول پنج‌گانه، به معرفی کوتاه مهم‌ترین یافته‌های نوین این کتاب پرداخته است. این کتاب با 407 صفحه، شمارگان 2000 نسخه و قیمت 9000 تومان منتشر شده است.