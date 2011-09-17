روایت درگیری لفظی 5 ساعته قذافی با امام صدر/ اظهارات تازه یک مقام سابق لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمد بشیر الخضار" که به عنوان آخرین دادستان نظامی در رژیم قذافی مشغول به فعالیت بود اخیرا در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط اظهار داشت: امام موسی صدر، موسس جنبش امل و رهبر شیعیان لبنان در آخرین سفری که به لیبی در سال 1978 داشت درگیری لفظی با قذافی پیدا کرد.

وی افزود: در این درگیری لفظی امام موسی صدر، قذافی را کافر خواند و این تنشها حتی تا حد درگیری فیزیکی نیز پیش رفت.

الخضار که در سالهای حکومت قذافی مقامهای مختلفی در رژیم وی داشته و 25 سال تمام مشاور حقوقی وزارت دفاع لیبی بوده تاکید کرد: جسدی که اخیرا در سردخانه ای در طرابلس کشف شد احتمالا جسد یکی از همراهان امام موسی صدر است که در سفر ایشان به لیبی وی را همراهی می کردند.

وی تاکید کرد: اما پیکر امام موسی صدر ابتدا در شهر سرت (زادگاه قذافی) دفن شد، سپس جسدش را به شهر سبها انتقال دادند و در این سالها جسد وی به شهرهای دیگری نیز انتقال پیدا کرد.

دادستان نظامی رژیم قذافی افزود: امام موسی صدر در روزی که به شهادت رسید گفتگوی داغی با قذافی داشت. در این گفتگوی 5 ساعته و رو در رو امام موسی صدر قذافی را کافر خواند، قذافی نیز در واکنش به این اظهارات نزدیک بود امام موسی صدر را مورد ضرب و شتم قرار دهد.

الخضار با اشاره به مستند بودن اظهارات خود تاکید کرد: برخی از نگهبانان و اعضای یگانهای نظامی قذافی که همچنان برخی از آنان در قید حیات هستند، این مسائل را برای ما روایت کرده اند. بر این اساس، درگیری امام موسی صدر و قذافی داخل چادر قذافی رخ داده و در ملا عام نبوده است.

وی در پاسخ به این سوال که چه کسی لباسهای امام موسی صدر را به هتلی در پایتخت ایتالیا انتقال داده، اظهار داشت: همه می دانند که معاون سرویس امنیت داخلی رژیم قذافی لباسهای وی را در آن هتل قرار داده بود.