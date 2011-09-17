افزایش تولید نفت از میادین مشترک

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر سلیمانی درباره آخرین وضعیت افزایش ظرفیت تولید از میادین مشترک نفتی ایران در خلیج فارس، گفت: پیش بینی می شود با افزایش تولید از میادین هنگام، سلمان و فروزان تا پایان سالجاری در مجموع حدود 30 هزار بشکه در روز ظرفیت تولید نفت از میادین مشترک در خلیج فارس افزایش یابد.

وی با یادآوری اینکه شرکت نفت فلات قاره ایران با در اختیار داشتن 6 منطقه عملیاتی خارگ، سیری، لاوان، بهرگان، کیش و قشم فعالیت می کند، تصریح کرد: در حال حاضر منطقه خارگ با 27 سکوی دریایی و 247 حلقه چاه، بیشترین میزان تولید نفت ایران در منطقه خلیج فارس را بر عهده دارد.

مدیر امور تولید شرکت نفت فلات قاره همچنین از رشد 16 درصدی تولید نفت از میادین مشترک نفتی در سالجاری خبر داد و افزود: منطقه سیری با 14 سکوی دریایی و 77 حلقه چاه، منطقه لاوان با 43 سکوی دریایی و 84 حلقه چاه، منطقه بهرگان با 14 سکوی دریایی و 66 حلقه چاه و منطقه قشم با یک سکوی دریایی و سه حلقه چاه مشغول فعالیت هستند.

به گفته وی، تاکنون در شرکت نفت فلات قاره عملیات نگهداری، حفاظت و تعمیرات بیش از سه هزار و 800 کیلومتر خط لوله نفتی و سکوها به انجام رسیده که در نوع خود بی نظیر است.

سلیمانی در زمینه ناوگان دریایی این شرکت نفت فلات قاره ایران، توضیح داد: در شرایط فعلی این مجموعه 70 فروند شناور و کشتی آتش خوار برای پشتیبانی سکوهای نفتی و دکلهای حفاری در اختیار دارد و از چهار دستگاه لوله مغزی سیار، یک دستگاه اجاره ای و یک دستگاه آن ملکی است.