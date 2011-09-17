به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ عشایری در همایش یکروزه تصادفات رانندگی چالشها و راهکارها افزود: گستردگی راهها، وجود صنایع بزرگ، جاذبه های گردشگری و مراکز علمی مهم، توجه جدی به حفظ و توسعه راههای استان را میطلبد.
وی با اشاره به کاهش پنج درصدی تصادفات طی چند سال اخیر بیان داشت: از سال 85 حجم تلفات از یک هزار و 200نفر به 800 نفر در سال رسیده و این امر باید کاهش بیشتری داشته باشد.
عشایری با بیان اینکه میزان دخالت عوامل مختلف در تصادفات جادهای یکسان نیست، اظهار داشت: بررسیها حاکی از آن است که بیشترین نقش تأثیر گذار در تصادفات را عوامل انسانی ایفا میکنند.
وی بر لزوم هماهنگی میان دستگاهها در اجرای کاهش تصادفات تأکید و افزود: وظیفه اداره کل راه و ترابری، فعالیت در دو بخش احداث جاده و نگهداری از آنها به عنوان سرمایهای ملی است و البته اهمیت آموزش و فرهنگ سازی در این میان را باید مورد توجه ویژه قرارداد.
مدیر کل راه و ترابری استان اصفهان از عموم مردم خواست قبل از اقدام به سفر، به وسایل و تجهیزات ایمنی لازم مجهز شوند و با برقراری تماس از آخرین وضعیت راهها مطلع شوند.
وی ابراز امیدواری کرد: فرهنگ صحیح رانندگی و احترام به قوانین در میان مردم نهادینه شود تا شاهد کاهش حجم بالای تصادفات جادهای در کشور باشیم.
عشایری گفت: از وزارت راه و ترابری خواسته شده با توجه به شرایط ویژه اصفهان به عنوان چهار راه ارتباطی کشور، اعتبارات خاصی برای این استان در نظر گرفته شود.
عشایری پیرامون راههای روستایی در اصفهان تصریح کرد: هماکنون هشتدرصد از جمعیت استان را روستاییان تشکیل میدهند زیرا این روزها روستاها بهسرعت تبدیل به شهر میشوند ولی با این وجود پنج هزار و 400 کیلومتر راه روستایی در اصفهان بهسازی و آسفالت شدهاند و با وجود اینکه طبق مقررات وزارتخانه، روستاهایی که بالای 50 خانوار دارند باید راههایشان بهسازی شود اما در اداره راهوترابری استان، روستاهایی که بیش از 20خانوار داشتهاند نیز راههایشان مورد بهسازی و نوسازی قرار داده و دو روستای بالای 50 خانوار هم در استان، جادههایشان آسفالت شد که به همیـن علـت گفتـه مـیشـود کـه استـان اصفهـان در بهسازی و نوسازی راههای روستایی یک گام از بـقـیـه اسـتـانهـای کـشـور جلوتر است.
وی افزود: استان اصفهان 23 درصد از آزاد راههای کـشـور را بـه خود اختصاص داده که به طول 397 کـیـلـومـتـر است.
عشایری با بیان اینکه اگر رانندگان در طول مسیر، نهایت دقت را بهخرج دهند و مقررات را رعایت کنند، میزان تصادفات بهطور قابل توجهی کاهش پیدا میکند، یادآور شد: متاسفانه مهمترین دلیلی که منجر به تصادفات در طول جادهها میشود مربوط به خطای انسانی است و اگر این معضل رفع شود حدود 90 درصد از حادثههایی که در طول جادهها اتفاق میافتد کاسته خواهد شد.
نقطه حادثه خیز در کشور وجود ندارد
وی افزود: اصطلاح غلط نقاط حادثهخیز در بین مردم و گاها کارشناسان رواج یافته این در حالیکه اصلا در هیچ نقطه از راههای کشور، نقطه حادثهخیزی وجود ندارد زیرا این گفته بیانگر آن اسـت کـه در بعضـی از مسیـرها، در حین تردد، حـادثـه اتفـاق میافتد در حالی که بنا به مقتضیات زمان و مکان در بعضی از راهها احتمال وقوع حادثه مـــیرود کـــه ایـنـگــونــه نـقــاط هــم مـتـغـیــر هـسـتـنــد و خوشبختانه با بررسی و برطرف کردن معضلاتی که در بعضی از نقاط وجود دارد چنین مشکلاتی هم از بیـن مـیرود و اگر اداره کل راه و ترابری در طول راههـا اقـدام بـه ایجـاد تـونـل و یـا پـل مـیکنـد تنهـا بـه دلیـل بخشنده کردن راههاست.
عشایری با بیان اینکه وقوع حادثه در طول مسیر، دلیل بر غیراستاندارد بودن جادهها نیست عنوان کرد: اگر حادثهای در مسیر جادهها روی میدهد، عـلـت آن غـیـراصـولی بودن جادهها نیست، آنچنانکه در چـنـد سـال اخیر بیشترین تصادفاتی که در طول راهها در اسـتـان اصـفـهـان اتـفاق افتاد مربوط به جادههایی بوده که بیشترین استانداردها در احداث آن رعایت شده که در این میان میتوان به مسیر اصفهان-تهران و نطنز-کاشان اشاره کرد.
مــدیـرکـل راهوتـرابـری اسـتـان اصـفـهـان بـا اشـاره بـه نـقـاط پرحادثه در اصفهان گفت: در سال 83 در استان 122 نقطه پـرحـادثه وجود داشت، این در حالیاست که در آخرین بررسیهایی که در سال 86 با همکاری پلیس راه، سازمان حمـلو نقـل جادهای کشور و سازمان راهداری صورت گرفت 90 نقطه پرحادثه شناسایی شد.
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