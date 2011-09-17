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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۱۳

محسنی در گفتگو با مهر:

کمبود اعتبار در بخشهایی از البرز/ طالقان کتابخانه عمومی ندارد

کمبود اعتبار در بخشهایی از البرز/ طالقان کتابخانه عمومی ندارد

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل کتابخانه های عمومی استان البرز، با تاکید بر اینکه بخشهایی از استان فاقد کتابخانه عمومی است، اعتبار تخصیص یافته به این بخشها را ناکافی عنوان کرد.

رمضانعلی محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نحوه تخصیص اعتبار به کتابخانه های عمومی استان البرز گفت: در چهار ماهه نخست سال جاری مبلغ 300 میلیون تومان اعتبار از محل 0.5 درصد منابع مالی شهرداریها در کل استان در آمد داشته ایم.

وی افزود: امسال از محل تملک و دارایی برای شهرستان کرج 320 میلیون تومان به منظور ساخت، تجهیز و توسعه و احداث کتابخانه های عمومی اختصاص یافته است.
 
به گفته محسنی، بخشی از این اعتبار برای ساخت و احداث یک کتابخانه عمومی در ماهدشت کرج در نظر گرفته شده است.
 
مدیر کل کتابخانه های عمومی استان البرز، با اشاره به اعتبار 200 میلیون تومانی اختصاص یافته به شهرستان ساوجبلاغ اظهار داشت: 150 میلیون تومان از این مبلغ صرف احداث کتابخانه مرکزی این شهرستان و 50 میلیون تومان نیز صرف ساخت کتابخانه چهار باغ خواهد شد.
 
وی، گفت: برای شهرستان نظرآباد اعتبار 270 میلیون تومانی به منظور احداث کتابخانه عمومی در این شهرستان و شهر تنکمان پیش بینی شده است.
 
طالقان کتابخانه عمومی ندارد
 
در ادامه محسنی، از مبلغ 15 میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته به شهرستان طالقان سخن گفت و با اشاره به نیاز مردم این منطقه به برخورداری از فضای کتابخانه ای، تصریح کرد: این شهرستان فاقد حتی یک کتابخانه عمومی است و با این بودجه برای احداث کتابخانه در این شهرستان با مشکل مواجه خواهیم شد.
کد مطلب 1409490

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