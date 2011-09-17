محمد تبریزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گذرگاه ویژه عابر پیاده در راستای افزایش ایمنی شهروندان در حین عبور از خیابان اجرا خواهد شد.
تبریزی افزود: در راستای افزایش دید خودروها نیز خطوط عابر پیاده شهر همدان شستشو خواهد شد.
تبریزی در ادامه با بیان اینکه مجموعه حمل و نقل و ترافیک شامل سازمان حمل و نقل، تاکسیرانی، اتوبوسرانی و پایانههای مسافربری است، افزود: این مجموعه در راستای استقبال از ماه مهر اقداماتی را برنامهریزی کرده است.
دوربین کنترل سرعت در خیابان های همدان نصب می شود
تبریزی در ابتدا به برنامههای سازمان حمل و نقل و ترافیک در راستای افزایش سطح ایمنی عبور و مرور دانشآموزان در سطح شهر اشاره کرد و گفت: مقدمات لازم برای نصب دوربین کنترل سرعت جهت کاهش سرعت عملکردی رانندگان و افزایش سطح ایمنی دانشآموزان و عابران پیاده انجام شده است.
وی از شروع اجرای خطکشی عابر پیاده برای افزایش ایمنی در گذر عرضی از معابر خبر داد و گفت: بسته آموزش ترافیک برای بالا بردن سطح آموزش ویژه معلمان تهیه شده است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان اجرای سرعتکاه و تابلو در نقاط حادثه خیز شهر برای کاهش سرعت عملکردی رانندگان را از دیگر اقدامات برشمرد و گفت: در راستای افزایش ایمنی تردد و کاهش آلودگی صوتی ناشی از برخورد خودرو با سرعتگیرهای پلاستیکی، طرح تعویض سرعتگیرهای پلاستیکی با سرعتکاههای آسفالتی مدنظر قرار گرفته است.
تبریزی اصلاح و تعویض چراغهای راهنمایی و رانندگی و چراغهای چشمک زن و هشدار دهنده ویژه مدارس و مسیرهای پرتردد را از دیگر اقدامات ذکر کرد و گفت: در راستای افزایش دید خودروها خطوط عابر پیاده شستشو میشود.
محمد تبریزی در ادامه به برخی اقدامات سازمان اتوبوسرانی در خصوص بازگشایی مدارس و شروع سال تحصیلی جدید اشاره کرد و گفت: در این راستا 30 دستگاه اتوبوس و 30 دستگاه مینیبوس برای پشتیبانی بازسازی و تعمیر شدهاند.
190 دستگاه اتوبوس و مینی بوس دربستی برای سرویس مدارس ساماندهی شد
تبریزی ساماندهی 190 دستگاه مینیبوس و اتوبوس واحد دربستی برای خدمات دهی و سرویس مدارس را از دیگر اقدامات عنوان کرد و گفت: علاوه بر بازسازی بدنه اتوبوسها، پردهنوشتهای تبریک سال تحصیلی بر روی اتوبوسها نصب میشود.
وی کف شویی و جرم گیری داخل و شستشوی بدنه اتوبوسها را مورد اشاره قرار داد و گفت: در مجموع 210 دستگاه اتوبوس از ابتدای سال تحصیلی آماده خدمت رسانی به دانشآموزان و شهروندان است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان در ادامه به اجرای طرح بازرسی ویژه سازمان تاکسیرانی در استقبال از مهر اشاره کرد و گفت: در آستانه بازگشایی مدارس و لزوم نظارت عملکرد ناوگان تاکسیرانی، این معاونت بر سرویس مدارس نظارت خواهد کرد.
تبریزی گفت: با هماهنگی آموزش و پرورش، فرمانداری، پلیس و سایر دستگاهها از فعالیت هر گونه خودروی فاقد برچسب و مجوز به عنوان سرویس مدرسه در طول سال تحصیلی جلوگیری میشود.
نرخهای جدید سرویس مدارس همدان بزودی اعلام می شود
وی با بیان اینکه واحد بازرسی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی همدان موظف به کنترل نحوه فعالیت تاکسیها به خصوص در نقاط پرتردد است، گفت: نرخهای جدید سرویس مدارس سطح شهر به تصویب شورای اسلامی شهر همدان رسیده که پس از تأیید کمیته انطباق اعلام عمومی خواهد شد.
تبریزی یادآور شد: ثبتنام متقاضیان سرویس مدارس تا 27 شهریور ماه انجام میشود.
وی تأکید کرد: سازمان اتوبوسرانی و تاکسیرانی در ساعات اوج و نقاط پرتردد نسبت به تأمین نیازهای مردم و دانشآموزان اقدام خواهند کرد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان در ادامه به اقدامات سازمان پایانهها در آستانه ماه مهر اشاره کرد و گفت: به جهت شروع فعالیت دانشگاهها و سفرهای دانشجویان غیربومی، سازمان پایانههای مسافربری شهرداری همدان تمهیداتی را اتخاذ کرده است.
تبریزی گفت: ارگانهایی نظیر جهاد دانشگاهی و بسیج دانشجویی در راهنمایی و استقبال از دانشجویان همکاری دارند.
وی در پایان یادآور شد: شناسایی نقاط بحرانی و گرههای ترافیکی و رفع آنها توسط حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک پیگیری میشود.
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